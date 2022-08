Holandsko začne na jeseň proticovidové očkovanie s novými vakcínami

Brusel/Amsterdam 1. augusta (TASR) - Všetci obyvatelia Holandska starší ako 12 rokov už o niekoľko týždňov dostanú pozvánku na zaočkovanie ďalšou posilňujúcou dávkou proti koronavírusu, ktorá bude pozostávať z aktualizovanej mRNA vakcíny. S odvolaním sa na spravodajský server DutchNews.nl o tom informuje bruselský spravodajca TASR.



Podľa holandského ministra zdravotníctva Ernsta Kuipersa upravená vakcína ponúka lepšiu ochranu voči novým variantom koronavírusu SARS-CoV-2 ako súčasné vakcíny dostupné na jednotnom trhu Európskej únie. Ešte ju však musí schváliť Európska agentúra pre lieky (EMA), čo by sa malo stať do začiatku septembra. To holandským úradom umožní, aby prvé pozvánky na preočkovanie pre najzraniteľnejšie osoby a zdravotníkov, ktorí sú najviac ohrození šírením vírusu, odoslali už v polovici septembra.



Všetci ostatní si budú môcť dať posilňujúcu dávku po nich za predpokladu, že od posledného očkovania alebo od prekonania infekcie uplynuli tri mesiace.



Poradný krízový tím pre epidémiu koronavírusu odporučil vláde nové kolo očkovania, pretože odborníci očakávajú novú vlnu šírenia koronavírusu v priebehu jesene. Vláda má tiež opätovne zdôrazniť význam základných pravidiel, ktoré zabraňujú šíreniu koronavírusu, a pripraviť sa na zavedenie nových proticovidových opatrení.



Kuipers avizoval, že vláda pracuje na scenároch s rôznymi opatreniami, ktoré predstaví v septembri. Pripravuje tiež komunikačnú kampaň vyzývajúcu občanov zostať doma, ak majú príznaky ochorenia.







