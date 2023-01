Holandsko zadržalo údajného šéfa bezpečnostných zložiek IS v Sýrii

Haag 17. januára (TASR) - Holandská polícia v utorok zadržala Sýrčana, ktorý je podozrivý, že počas sýrskej občianskej vojny pôsobil ako šéf bezpečnostných zložiek pre Islamský štát (IS) a džihádistickú skupinu Front an-Nusra. V utorok to oznámila tamojšia prokuratúra. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Zadržaný je podozrivý, že v rámci svojho pôsobenia v IS sa spolupodieľal na vojnových zločinoch spáchaných v Sýrii," uviedla vo vyhlásení holandská štátna prokuratúra. Dodala, že 37-ročný Sýrčan bol zadržaný v obci Arkel blízko prístavného mesta Rotterdam.



Podrobnosti o mužovej identite prokuratúra nezverejnila, uviedla však, že je "podozrivý z vykonávania riadiacej pozície v bezpečnostných zložkách IS" v rokoch 2015–18. Predtým údajne spravoval bezpečnostné zložky i vo Fronte an-Nusra. V oboch prípadoch mal na starosti oblasť v okolí sýrskeho utečeneckého tábora Jarmúk pri Damasku.



Podozrivý muž v roku 2019 požiadal v Holandsku o azyl a uchýlil sa práve do obce Arkel. Pred vyšetrovaciu v komisiu v Haagu sa postaví na konci februára.