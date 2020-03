Holandsko predlžuje zákaz zhromažďovania do 1. júna

Haag 23. marca (TASR) - Holandsko v snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu rozhodlo o predĺžení zákazu verejných zhromaždení, ktorý po novom potrvá namiesto do 6. apríla až do 1. júna. Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii minister spravodlivosti Ferd Grapperhaus, píše agentúra AFP.



"Niektorých to tvrdo zasiahne," povedal Grapperhaus. "Ak chceme zastaviť koronavírus, nemáme však na výber," dodal.



Holandský premiér Mark Rutte varoval, že ak zákaz nebude účinný, ďalším krokom bude úplné obmedzenie pohybu ľudí. Rutte sa tak vyjadril vzhľadom na davy ľudí na holandských plážach počas uplynulého víkendu. "Verím, že to (úplné obmedzenie pohybu) nie je nutné," uviedol.



Obmedzenia sa týkajú všetkých druhov zhromaždení vrátane tých s menej ako 100 účastníkmi, ako už predtým v marci oznámila holandská vláda. Špeciálne opatrenia musia podniknúť aj obchody a prostriedky verejnej dopravy, kde sa má dodržiavať medzi ľuďmi vzdialenosť 1,5 metra. Z tohto dôvodu môžu byť zavedené aj obmedzenia pri vstupe, ak to bude nevyhnutné.



Holandská vláda už predtým nariadila uzatvorenie škôl, barov, reštaurácií, telocviční, ako aj obchodov s marihuanou.



V krajine pribudlo v pondelok 34 úmrtí na ochorenie Covid-19, čím sa ich počet zvýšil na 213. Počet nakazených stúpol o 545 na 4749.