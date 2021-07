Holandsko zakázalo konanie viacdňových letných festivalov

Haag 26. júla (TASR) - Holandsko v pondelok zrušilo - v súvislosti so zhoršením epidemiologickej situácie - konanie viacdňových letných hudobných festivalov. Amsterdam však zároveň zmiernil podmienky týkajúce sa cestovania do väčšiny európskych krajín, informovala v pondelok agentúra AFP.



Medzi zrušenými podujatiami je aj vypredaný festival Lowlands, ktorý sa tradične koná v dedine Biddinghuizen ležiacej zhruba 60 kilometrov východne od Amsterdamu. Tento festival sa pre pandémiu nekonal ani vlani, píše AFP. Zrušené sú tiež podobné podujatia naplánované na august.



"Žiaľ ... museli sme predĺžiť súčasný zákaz konania festivalov trvajúcich viac ako 24 hodín, a to minimálne do 1. septembra," uviedol holandský premiér Mark Rutte. Podľa zdravotníckych úradov by bol totiž plán testovať návštevníkov týchto festivalov každých 24 hodín príliš komplikovaný.



Kabinet premiéra Rutteho taktiež zmiernil podmienky pre Holanďanov, ktorí plánujú navštíviť európske krajiny. Holandsko používa pre mapovanie rizikových oblastí cestovateľský semafor, podľa ktorého pri vycestovaní do zelených krajín neplatia žiadne obmedzenia; cestovanie do žltých krajín je síce povolené, no predstavuje isté riziko; do oranžových krajín je povolené iba cestovanie za nevyhnutným účelom a do červených je cestovanie zakázané.



Od utorka však budú všetky európske krajiny označené buď zelenou alebo žltou farbou. Podľa holandskej verejnoprávnej televízie NOS bude po novom krajina označená oranžovou farbou iba v prípade, ak sa tam objaví nový variant koronavírusu, ktorý sa v Holandsku zatiaľ nešíri.



Od 8. augusta sa budú musieť ľudia prichádzajúci do Holandska z krajín označených žltou farbou preukázať potvrdením o očkovaní, prekonaní covidu, či negatívnym PCR alebo antigénovým testom. Cestujúcim, ktorí tieto opatrenia nedodržia, hrozí podľa NOS pokuta do výšky 95 eur.



Ako uvádza AFP, holandská vláda bola po prudkom náraste infekcií nového koronavírusu zo začiatku tohto mesiaca, ktorý bol spájaný najmä s výskytom koronavírusového variantu delta, nútená prehodnotiť plány na zmiernenie protipandemických opatrení.



Rastúca krivka infikovaných sa však v priebehu posledných dní sploštila. V pondelok zaznamenali holandské úrady 3900 nových prípadov nákazy koronavírusom.