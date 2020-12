Holandsko zakázalo lety z Británie, kde sa šíri nový kmeň koronavírusu

Na snímke holandský premiér Mark Rutte, archívne foto. Foto: TASR/AP

Amsterdam 20. decembra (TASR) - Holandská vláda v nedeľu zakázala všetky civilné lety z Británie po tom, ako bol zistený prvý prípad nákazy novým, infekčnejším kmeňom koronavírusu, ktorý sa šíri v Spojenom kráľovstve.Správu priniesli tlačové agentúry AFP a Reuters.Zákaz s platnosťou od nedele 06.00 h SEČ do 1. januára 2021 prišiel iba niekoľko hodín po tom, ako Británia nariadila svojim občanom v časti krajiny zostať doma, aby sa tak spomalilo šírenie tohto nového kmeňa nákazy.uviedlo vo vyhlásení holandské ministerstvo zdravotníctva.Podľa zmieneného rezortu. Experti teraz skúmajú, ako došlo k danej infekcii a či existujú súvisiace prípady.Vládny kabinet holandského premiéra Marka Rutteho prijal "preventívne rozhodnutie" o zákaze leteckej dopravy pasažierov z Británie, pričom iné formy cestovania sa stále posudzujú, uvádza sa ďalej v danom vyhlásení.Rutte vyzval svojich krajanov, aby sa vyhli cestovaniu, pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné. Holandsko je pod päťtýždňovým lockdownom, ktorý bude trvať do polovice januára. Zatvorené sú tam školy a všetky nie nevyhnutné obchody s cieľom spomaliť nápor epidémie.Britský premiér Boris Johnson uviedol, že prvotné údaje naznačujú, že nový kmeň koronavírusu sa vyskytuje v Londýne a na juhovýchode Anglicka, pričom je prenosnejší o približne 70 percent.Johnson doplnil, že oblasť Londýna a juhovýchodného Anglicka, kde platí najvyšší stupeň z trojstupňového systému bezpečnostných nariadení, bude teraz umiestnený na novú štvrtú úroveň.