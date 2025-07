Holandsko zakázalo dvom izraelským ministrom vstup do krajiny

Amsterdam 29. júla (TASR) - Holandsko zakázalo vstup do krajiny dvom krajne pravicovým izraelským ministrom Becalelovi Smotričovi a Itamarovi Ben Gvirovi. Tento krok je podľa holandských médií súčasťou opatrení, ktorými chce Holandsko vyvinúť tlak na Izrael pre humanitárnu krízu v Pásme Gazy. Okrem toho si holandské ministerstvo zahraničných vecí predvolá izraelského veľvyslanca. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS, Reuters a portálu The Times of Israel (TOI).



Holandský denník Algemeen Dagblad informoval, že minister zahraničných vecí Holandska Caspar Veldkamp v liste adresovanom holandským poslancov uviedol, že krok voči izraelským ministrom financií a národnej bezpečnosti „súvisí s tým, že opakovane podnecovali násilie osadníkov voči palestínskemu obyvateľstvu“ tým, že obhajujú rozširovanie izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu a tiež vyzývajú na „etické čistky v Pásme Gazy“.



TASS tvrdí, že Holandsko tiež plánuje zaradiť oboch ministrov vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua do databázy Schengenského informačného systému (SIS), najväčšieho systému zdieľania informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe, ako „cudzincov, ktorým je vstup do Schengenského priestoru nežiaduci.“



Holandský rezort diplomacie si tiež predvolá izraelského veľvyslanca, aby holandské orgány „pripomenuli židovskému štátu potrebu dodržiavať medzinárodné humanitárne právo“ a vyzvali ho na zmenu prístupu k Pásmu Gazy.



Na krok Holandska medzičasom reagoval Ben Gvir. „Aj keby mi zakázali vstup do celej Európy, budem naďalej pracovať pre našu krajinu a požadovať zničenie Hamasu a podporu našich bojovníkov,“ napísal minister národnej bezpečnosti na sieti X. Nepriateľov Izraela označil za násilníkov a vrahov a uviedol, že v „Európe je vinný ten, kto prejde do ofenzívy“.



„Na mieste, kde je terorizmus tolerovaný a teroristi vítaní, je židovský minister z Izraela nevítaný. Teroristi sú slobodní a Židia sú bojkotovaní,“ uzavrel Ben Gvir.



Reuters pripomína, že Smotrič a Ben Gvir majú zákaz vstupu aj do Británie, Kanady, Austrálie, Nórska a na Nový Zéland. Tento mesiac zakázalo týmto ministrom vstup do krajiny aj Slovinsko.