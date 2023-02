Holandsko založí organizáciu na evidovanie škôd spôsobených Ukrajine

Amsterdam 19. februára (TASR) - Holandsko v podstate súhlasilo so založením medzinárodnej organizácie v Haagu na zaznamenávanie informácií o škodách, ktoré vojna spôsobila ukrajinským domácnostiam, podnikom a infraštruktúre. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Vytvorenie registra, ktorý by sa mal volať Register škôd spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine, bolo odporučené rezolúciou, ktorú v novembri prijalo Valné zhromaždenie OSN.



Vo vyhlásení ukrajinského ministerstva spravodlivosti sa uvádza, že by sa mal stať "prvou zložkou komplexného reparačného mechanizmu... navrhnutého tak, aby zabezpečil, že agresorský štát zaplatí Ukrajine plnú náhradu za spôsobené škody v súlade s medzinárodným právom".



Oznámenie nasledovalo po piatkovej návšteve holandského premiéra Marka Rutteho v Kyjeve.



Ukrajinský minister spravodlivosti Denys Maľuska uviedol, že je správne, aby register sídlil v "hlavnom meste medzinárodnej spravodlivosti".