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Holandsko zápasí s nedostatkom vody, vláda prijala opatrenia

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Hladiny riek v krajine klesli na historicky nízku úroveň a v uplynulých týždňoch zaznamenali v krajine len minimum zrážok.

Autor TASR
Amsterdam 16. júla (TASR) - Holandsko zápasí s nedostatkom vody v dôsledku pretrvávajúceho sucha a vysokých teplôt, oznámila vo štvrtok vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Hladiny riek v krajine klesli na historicky nízku úroveň a v uplynulých týždňoch zaznamenali v krajine len minimum zrážok. Vláda preto prijala opatrenia na rovnomernejšie rozdeľovanie dostupných vodných zdrojov a zabezpečenie rastúceho dopytu po vode.

Úrady uviedli, že situácia sa posunula od „možného“ nedostatku vody ku „skutočnému“ nedostatku, tento stav by mal podľa odhadov pretrvávať aj v nasledujúcich týždňoch. Obmedzenia sa zatiaľ netýkajú dodávok pitnej vody, keďže jej zásoby boli navýšené ešte pred začiatkom leta.

Dôsledky pocítia najmä lodná doprava a poľnohospodárstvo. Plavebné komory sa budú otvárať menej často s cieľom obmedziť prenikanie slanej morskej vody do vnútrozemia. Na viacerých miestach zároveň dôjde k obmedzeniu zavlažovania.

Podľa monitoringu agentúry Reuters dosiahne vo štvrtok priemerná maximálna teplota v západnej Európe 28,7 stupňa Celzia, čo je o 5,4 stupňa viac ako dlhodobý priemer pre 16. júl v rokoch 1961 až 1990. V Holandsku sa očakáva priemerná maximálna teplota 24,3 stupňa Celzia, teda o 4,5 stupňa nad bežným priemerom.
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