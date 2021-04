Holandsko pozastavilo očkovanie ľudí do 60 rokov vakcínou AstraZenecy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Haag 2. apríla (TASR) - V Holandsku dočasne pozastavia očkovanie ľudí vo veku menej ako 60 rokov vakcínou proti covidu od spoločnosti AstraZeneca. Opatrenie oznámila v piatok holandská vláda po hlásení krvných zrazenín u niekoľkých ďalších ľudí, ktorých zaočkovali. Informovali o tom agentúra AFP a AP.Rozhodnutie prišlo tri dni po tom, ako používanie vakcíny od AstraZenecy u ľudí pod 60 rokov prerušili z rovnakých dôvodov v Nemecku.Holandská organizácia, ktorá monitoruje vedľajšie účinky vakcín, v piatok uviedla, že dostala správy o výskyte krvných zrazenín v spojení s nízkym počtom krvných doštičiek u piatich zaočkovaných žien vo veku 25 - 65 rokov, a to v čase sedem až desať dní po zaočkovaní.V období hlásenia týchto piatich prípadov podali vakcínu od AstraZenecy v Holandsku celkovo približne 400.000 ľuďom.Holandský minister zdravotníctva Hugo de Jonge uviedol, že dočasné zastavenie očkovania je preventívnym opatrením. Potrvá do 7. apríla, keď by mala Európska agentúra pre lieky (EMA) vydať aktualizované odporúčanie v tejto záležitosti.EMA vo štvrtok oznámila, že odborníci skúmajúci súvislosti s vakcínou AstraZenecy a krvnými zrazeninami nenašli žiadne špecifické rizikové faktory, ako by boli vek, pohlavie či iné zdravotné problémy. Avizovala však, že jej výbor pre bezpečnosť liečiv vydá "" po svojom zasadnutí budúci týždeň.