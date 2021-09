Holandsko zavádza povinné covidpasy pre vstup do reštaurácií

Amsterdam 24. septembra (TASR) – Holandsko od soboty zavádza povinné covidpasy pre vstup do reštaurácií a na športové a kultúrne podujatia. Zároveň ruší reštrikcie, ktoré obmedzovali kapacitu verejných podujatí a nariaďovali fyzické rozstupy medzi ich návštevníkmi, informovala v piatok agentúra DPA.



Pri vstupe do pohostinských zariadení a na športové a kultúrne podujatia sa budú musieť Holanďania od soboty preukazovať potvrdením o zaočkovaní proti covidu, či o prekonaní tohto ochorenia alebo aktuálnym negatívnym testom.



Reštaurácie, bary, obchody, divadlá či štadióny budú môcť zároveň začať opäť fungovať s plnou kapacitou a nebudú už musieť dodržiavať povinné, minimálne 1,5-metrové rozstupy medzi návštevníkmi. Uvoľnenie opatrení umožnili klesajúce prírastky nových prípadov nákazy a vysoká miera zaočkanosti proti covidu.



„Robíme jasný krok na ceste k spoločnosti bez reštriktívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu," uvádza sa v piatkovom vyhlásení holandskej vlády.



Povinnosť preukazovať sa tzv. covidpasom platí od soboty pre všetkých obyvateľom od 13 rokov. Ľudia, ktorí sa nedali zaočkovať, ani neprekonali ochorenie COVID-19, sa budú môcť zadarmo otestovať na prítomnosť koronavírusu v miestnych testovacích strediskách.



Rozhodnutie o zavedení covidpasov vyvolalo v Holandsku kontroverzné reakcie. Niektorí majitelia reštaurácií už oznámili, že od svojich hostí žiadne potvrdenia vyžadovať nebudú, pretože na takéto kontroly nemajú dostatok personálu. Obávajú sa tiež agresívnych prejavov zo strany hostí, ktorí nové opatrenia odmietnu rešpektovať.



Odporcovia očkovania a covidpasov sa zídu v sobotu na proteste v Haagu. Približne tretina Holanďanov sa domnieva, že takéto opatrenie príliš obmedzuje ich slobodu. Zhruba rovnaký počet však predkladanie potvrdení o zaočkovaní podporuje, vyplýva z prieskumu, ktorý dali zrealizovať holandské úrady.



V Holandsku už pred časom zrušili reštrikcie na školách a univerzitách, a tiež povinnosť nosiť rúška, s výnimkou verejnej dopravy. Stále však platí obmedzenie, v súlade s ktorým nemôžu byť nočné kluby otvorené dlhšie ako do polnoci.