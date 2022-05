Holandsko zavádza povinnú registráciu prípadov opičích kiahní

Amsterdam/Ženeva 22. mája (TASR) - Holandské úrady budú vyžadovať, aby boli všetky prípady podozrenia na opičie kiahne hlásené úradu a registrované, keďže nákaza sa v krajine ďalej šíri. Prvý prípad zaznamenalo v sobotu aj Švajčiarsko. TASR prevzala správy od tlačových agentúr DPA a AFP.



V Holandsku zistili dva prípady opičích kiahní a teraz národný zdravotnícky úrad žiada, aby bol registrovaný každý prípad ochorenia či podozrenie naň, oznámilo ministerstvo zdravotníctva.



Toto opatrenie znamená, že lekári musia informovať úrad, len čo začnú mať podozrenie, že nejaká osoba môže mať opičie kiahne. Každý nový prípad musí byť čo najskôr zaregistrovaný, aby sa zastavilo šírenie infekcie a podnikli sa protiopatrenia, uviedol národný zdravotnícky úrad.



Medzi protiopatreniami môže byť napríklad umiestnenie do karantény každého človeka, ktorý bol v kontakte s chorým na opičie kiahne.



Predstavitelia švajčiarskeho zdravotníctva v sobotu hlásili prvý prípad opičích kiahní v krajine u osoby žijúcej v kantóne Bern, ktorá sa však infikovala v zahraničí.



Pacienta pokladajú úrady za ľahký prípad a teraz je izolovaný doma. Každý, kto s ním prišiel do kontaktu, bol informovaný.



Predstavitelia zdravotníctva sa o prípade dozvedeli v piatok a nasledujúci deň sa potvrdili opičie kiahne.



Prípady opičích kiahní v posledných týždňoch zaznamenali aj v Belgicku, Británii, Nemecku, Portugalsku, Španielsku, Švédsku a Taliansku, ako aj v Kanade a Spojených štátoch vrátane mesta New York. V piatok prvý prípad nákazy hlásila aj Austrália.



Opičie kiahne zvyčajne nie sú smrteľné, často sa však prejavujú horúčkou, bolesťami svalov, opuchom lymfatických uzlín, zimomriavkami, vyčerpanosťou a vyrážkami podobnými ovčím kiahňam.



Vírus sa môže prenášať kvapôčkami vo vzduchu, ale aj kontaktom s telesnými tekutinami, krvou alebo vriedkami postihnutého.