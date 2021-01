Holandsko zavedie prvý zákaz vychádzania od 2. svetovej vojny

Amsterdam 20. januára (TASR) - Holandská vláda v snahe obmedziť šírenie nových variantov koronavírusu SARS-CoV-2 rozšíri aktuálne platný lockdown o plošný zákaz vychádzania, ktorý bude prvým od druhej svetovej vojny. S odvolaním sa na spravodajskú televíziu RTL Nieuws o tom v stredu informovala agentúra Reuters.



Zákaz vychádzania bude platiť od piatka 20.30 h minimálne do 9. februára a každý deň potrvá do 04.30 h SEČ. Obyvatelia budú môcť opustiť svoje domovy iba v prípade zaobstarania naliehavých potrieb.



V Holandsku platí od polovice decembra dosiaľ najprísnejší lockdown. V krajine sú zatvorené školy aj obchody ponúkajúce iný než základný tovar. Holanďanom sa zároveň odporúča, aby sa zdržovali doma a denne sa nestretávali s viac ako dvoma ľuďmi.



Zavedenie prvého nočného zákazu vychádzania od druhej svetovej vojny, ktorý vtedy v Holandsku vyhlásili nemeckí okupanti, vyvolal búrlivú diskusiu, pričom rôzne politické strany už avizovali, že ho za žiadnych okolností nepodporia.



Vláda o zákaze vychádzania a ďalších možných opatreniach rokuje od stredajšieho rána a výsledok oznámi popoludní. Následne sa v parlamente bude usilovať získať pre zavedenie týchto opatrení dostatočnú podporu. Zákaz vychádzania je však možné zaviesť aj bez podpory opozičných strán, pripomína Reuters. Vláda tiež zvažuje možný zákaz cestovania z a do Británie i Juhoafrickej republiky (JAR).



V Holandsku predtým platili jedny z najmenej prísnych epidemiologických opatrení v Európe. Krajinu však silne zasiahla druhá a tretia vlna nákazy a reštrikcie sprísnila.