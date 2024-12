Holandsko zaviedlo kontroly na hraniciach s Belgickom a Nemeckom

Brusel/Amsterdam 9. decembra (TASR) - Holandsko od pondelka 9. decembra zaviedlo hraničné kontroly na hraniciach s Belgickom a Nemeckom. Holandská pravicová vláda chce takto prísnejšie bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a nelegálnej migrácii. Na pondelňajšie správy holandských a belgických médií upozornil bruselský spravodajca TASR.



Podľa denníka NRC Handelsblad sa nové kontroly nemajú príliš líšiť od doterajších náhodných kontrol. Členovia hraničnej polície môžu požiadať každého, kto prichádza do krajiny, na kontrolu dokladov totožnosti a odmietnuť vstup bez potrebných dokumentov na návštevu alebo pobyt v Holandsku.



Kontroly sa budú robiť kdekoľvek pozdĺž hraníc na cestách aj vo vlakoch. Hraničná polícia má právomoc zastaviť autá, ktoré si vybrala na základe vlastného odhadu rizika a získaných informácií.



Zatiaľ neprijme žiadne opatrenia na zníženie rýchlosti ak to nebude nevyhnutne potrebné, povedala minulý týždeň pred poslancami holandského parlamentu ministerka pre imigráciu Marjolein Faberová. Zdôraznila, že kontroly budú mať "čo najmenší vplyv“ na cezhraničné podnikanie. Kontroly budú "flexibilné a cielené" a polícia prikročí k rozsiahlym kontrolám na hraniciach len "ak to bude možné a potrebné“.



Informačný portál Dutchnews.nl pripomenul, že Holandsko spája s Belgickom a Nemeckom 13 diaľnic a 645 vedľajších ciest. Hraničná polícia od januára do konca októbra zadržala 497 ľudí pri náhodných kontrolách na cestných priechodoch, ktorí chceli nelegálne vstúpiť do Holandska.



Celkovo bolo tohto roku na hraniciach skontrolovaných viac ako 115.000 ľudí. Z toho 628 osôb z tretích krajín požiadalo o azyl v Holandsku, keď hraničná polícia kontrolovala ich vozidlo.



Holandská vláda o zavedenie dočasnej výnimky pre kontroly na vnútroschengenských hraniciach musela požiadať Európsku komisiu. V oficiálnej žiadosti toto opatrenie označila za nevyhnutné. Má zabrániť ďalšiemu migračnému tlaku, ktorý by predstavoval zvýšenú hrozbu pre verejný poriadok.



Belgická televízna stanica RTBF pripomenula, že vyše 40 holandských samospráv z pohraničných regiónov nové opatrenie pravicovej vlády kritizovalo pre obavy z obmedzenej mobility na hraniciach.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)