Holandsko zažaluje Rusko za jeho údajnú úlohu pri zostrelení letu MH17

Haag 10. júla (TASR) - Holandská vláda zažaluje Rusko na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) za jeho údajnú úlohu pri zostrelení letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines v roku 2014 nad východnou Ukrajinou. Oznámil to v piatok holandský minister zahraničných vecí Stef Blok, na ktorého sa odvolala agentúra AP.



Toto rozhodnutie má podporiť jednotlivé prípady, ktoré pred ESĽP predložili príbuzní niektorých z 298 obetí, ktoré zahynuli na palube lietadla.



Let MH17 smeroval z holandského Amsterdamu do malajzijského Kuala Lumpuru, keď ho nad východnou Ukrajinou zostrelila raketa vypálená z územia obsadeného promoskovskými povstalcami, ktorí viedli boje proti ukrajinskej armáde. Zahynuli všetci ľudia na palube, väčšinu obetí tvorili Holanďania.



"Dosiahnutie spravodlivosti pre 298 obetí zostreleného letu MH17 zostane najvyššou prioritou vlády," povedal Blok. "Dnešným krokom sa blížime bližšie k tomuto cieľu," dodal.



Moskva opakovane odmietla účasť na zostrelení lietadla. Medzinárodný tím prokurátorov, ktorý prípad vyšetroval, však v Holandsku obžaloval štyroch ľudí. Obžalovanými z vraždy všetkých cestujúcich sú Rusi Sergej Dubinskij, Oleg Pulatov a Igor Girkin a Ukrajinec Leonid Charčenko.