Holandsko zaznamenalo najviac úmrtí od druhej svetovej vojny

Amsterdam 29. decembra (TASR) - Holandsko zaznamenalo tento rok najvyšší počet úmrtí od konca druhej svetovej vojny. Prispela k tomu pandémia nového koronavírusu, uviedol vo štvrtok holandský národný štatistický úrad (CBS), ktorý cituje agentúra Reuters.



Do minulého týždňa v tejto krajine so 17 miliónmi obyvateľov zaregistrovali 162.000 úmrtí, čo je o 13.000 viac ako je bežný priemer.



Počas prvej vlny pandémie - od začiatku marca do začiatku mája - zomrelo o 9000 osôb viac, ako zvyčajne. Ďalších 6000 nadbytočných úmrtí Holandsko zaznamenalo od začiatku druhej vlny, ktorá prepukla v polovici septembra. Počas väčšiny ostatných týždňov bol podľa CBS počet úmrtí nižší ako zvyčajne.



V Holandsku sa koronavírusom SARS-CoV-2 doteraz nakazilo 770.400 ľudí a v súvislosti s ochorením COVID-19 úrady zatiaľ hlásia 11.042 obetí. Skutočný počet infikovaných a úmrtí však bude pravdepodobne výrazne vyšší, pretože počas prvých mesiacov pandémie sa vykonalo málo testov a testovaní iba ťažko chorí pacienti.