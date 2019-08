Holandsko zaznamenalo nárast populácie vďaka prisťahovalcom

Najviac prisťahovalcov bolo v prvom polroku 2019 z Poľska - ich počet narástol o vyše 5000 osôb, čo predstavuje 25 percent z celkového nárastu populácie.

Brusel/Amsterdam 2. augusta (TASR) - Holandsku pribudlo v prvej polovici roku 2019 až 46.000 obyvateľov, čo bolo čiastočne spôsobené prisťahovalectvom a čiastočne nižšou mierou úmrtnosti. Informoval v stredu spravodajský server DutchNews.nl s odvolaním sa na najnovšie údaje holandského národného štatistického úradu CBS.



Všetky podobné správy z posledných rokov naznačili, že počet obyvateľov Holandska narastá najmä zásluhou prisťahovalcov. Potvrdili to aj údaje CBS za prvý polrok 2019, podľa ktorých má krajina v súčasnosti približne 17,3 milióna obyvateľov. V praxi to znamená nárast o 41.000 ľudí voči situácii z decembra 2018. Viac ako polovicu tohoročného nárastu populácie - 21.000 osôb - pritom predstavovali občania iných krajín, ktorí sa presťahovali do Holandska.



Najviac prisťahovalcov bolo v prvom polroku 2019 z Poľska - ich počet narástol o vyše 5000 osôb, čo predstavuje 25 percent z celkového nárastu populácie. Poliakom to umožňuje sloboda pohybu a práce v EÚ. Pod druhé najväčšie zvýšenie holandskej populácie sa v období január-júl podpísali indickí štátni príslušníci, ktorých počet sa v uvedenom období zvýšil o 2900 osôb.



DutchNews.nl zároveň pripomenul, že s blížiacim sa termínom brexitu (31. október), bol najväčší percentuálny nárast o žiadosť holandského občianstva spomedzi obyvateľov iných krajín EÚ žijúcich v Holandsku, práve v radoch britských štátnych príslušníkov. Počet Britov hľadajúcich stály pobyt v Holandsku sa za prvých šesť mesiacov tohto roka zvýšil o 1400. V druhom polroku 2018 úrady evidovali okolo 600 žiadostí zo strany britských občanov.



