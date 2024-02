Holandsko zhodilo humanitárnu pomoc pri jordánskej nemocnici v Gaze

Brusel/Amsterdam 5. februára (TASR) - Holandské ozbrojené sily sa v nedeľu podieľali na zhadzovaní potravín a zdravotníckeho materiálu v blízkosti jordánskej poľnej nemocnice v Pásme Gazy. Išlo o spoločnú operáciu s Jordánskom, uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Operáciu, ktorá bola predtým dohodnutá s Izraelom, označil holandský minister pre zahraničný obchod a rozvojovú pomoc Geoffrey van Leeuwen za "veľmi dôležitý krok".



"Budeme pokračovať v našom úsilí dostať humanitárnu pomoc do Gazy," uviedol minister na sociálnej sieti X.



DutchNews.nl pripomína, že Holandsko je jednou z krajín, ktoré odmietli pokračovať v poskytovaní pomoci Agentúre OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) po tom, ako izraelská vláda oznámila, že do vlaňajších teroristických útokov zo 7. októbra bolo zapojených niekoľko pracovníkov tejto agentúry.



Holandsko tvrdí, že izraelské obvinenia sú "príliš vážne na to, aby ostali nepovšimnuté". Tohtoročný holandský príspevok pre UNRWA vo výške 19 miliónov eur však už bol zaplatený. Van Leeuwen v tejto súvislosti vyhlásil, že Holandsko bude aj naďalej poskytovať pomoc civilnému obyvateľstvu v Pásme Gazy, ale prostredníctvom iných kanálov.



Náklady na nedeľňajšiu leteckú pomoc boli hradené z rozpočtu ministerstva zahraničných vecí vyčleneného na rozvojovú a humanitárnu pomoc.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)