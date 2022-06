Holandsko zmenilo postoj, podporilo kandidátsky štatút EÚ pre Ukrajinu

Amsterdam 17. júna (TASR) - Holandsko podporuje štatút kandidátskej krajiny Európskej únie pre Ukrajinu. Oznámil to v piatok v Haagu holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra. Ako píše agentúra DPA, ide o zmenu postoja Holandska, ktoré dosiaľ zastávalo v tejto otázke skôr kritický postoj a argumentovalo, že udelenie štatútu kandidáta EÚ musí byť spojené s prísnymi podmienkami.



"Toto vysiela signál: Ukrajinu neopustíme," vyhlásil Hoekstra. "Musíme vziať do úvahy to, čo sa deje v Európe a vo svete," uviedol s tým, že holandská vláda sa v piatok dohodla na podpore stanoviska Európskej komisie (EK), ktorej členovia hlasovali za udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine aj Moldavsku.



Návrh EK je podľa slov šéfa holandskej diplomacie vyvážený a predstavuje dobrý kompromis, pričom zohľadňuje osobitnú situáciu Ukrajiny. Dodal, že je dôležité, že EÚ podporuje európsku krajinu, ktorá je vo vojne s Ruskom. Hoekstra však odmietol špekulovať, kedy by sa Ukrajina mohla stať riadnym členom EÚ. "Táto krajina má pred sebou ešte veľa domácich úloh," povedal.



Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok pre DPA uviedol, že je "optimistický" čo sa týka dosiahnutia dohody v rámci eurobloku ohľadom kandidátskeho štatútu EÚ pre Ukrajinu. Rozhodnutie o udelení štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine a Moldavsku sa očakáva počas budúcotýždňového summitu EÚ v Bruseli (23. a 24. júna).



"Európa zareagovala jednotne po (spustení) ruskej agresie na Ukrajine a budeme v tom pokračovať, takže som si istý, že nájdeme cestu k tomu, aby sme urobili spoločné rozhodnutie," povedal Scholz. "Musíme akceptovať, že ide o jednomyseľné hlasovanie 27 členských štátov a budeme musieť nájsť spoločný prístup, ale som celkom optimistický, že sa nám to podarí," dodal.