Holandsko znova otvorí reštaurácie a kultúrne zariadenia

Haag 24. januára (TASR) - Holandsko plánuje - napriek rýchlemu šíreniu variantu omikron v krajine - znova otvoriť reštaurácie i kultúrne zariadenia vrátane divadiel, kín či múzeí. V pondelok sa na tom dohodla holandská vláda, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Kaviarne, reštaurácie a kultúrne zariadenia budú môcť byť otvorené do 22.00 h, avšak povinné budú rúška, ako aj potvrdenie o očkovaní proti covidu. Verejnosť sa takisto bude môcť opäť zúčastňovať na športových podujatiach, akými sú napríklad futbalové zápasy.



Premiér Mark Rutte by mal uvoľnenie opatrení oficiálne oznámiť ešte v utorok večer.



Holandsko len pred zhruba desiatimi dňami znova povolilo otvorenie obchodov. Počas tvrdého lockdownu, ktorý v krajine zaviedli 18. decembra, boli totiž zatvorené všetky obchody okrem tých, ktoré predávajú tovar dennej spotreby, ako aj gastronomické prevádzky, bary, kiná či múzeá.



DPA uvádza, že holandská vláda je pod rastúcim tlakom, aby zmiernila i posledné prísne reštrikcie. Koniec obmedzení žiadajú starostovia obcí, podniky i kultúrny sektor. Poukazujú okrem iného i na to, že tento zákaz už prakticky nie je možné presadiť, keďže reštaurácie sú už otvorené v susednom Nemecku či Belgicku.



V Holandsku však počet nakazených - dôsledku šírenia vysokoinfekčného variantu omikron - stále prudko stúpa. V pondelok hlásili približne 65.000 nových prípadov, ktoré v krajine pribudli za posledných 24 hodín. DPA tiež upozorňuje, že infikovaných môže byť ešte viac, pretože počítače zdravotníckych úradov pre veľký nápor nestíhajú spracovávať pozitívne výsledky testovaných osôb.



Sedemdňová incidencia nákazy na 100.000 obyvateľov v Holandsku aktuálne dosahuje takmer 2000. Počet pacientov v nemocniciach však stúpa len pomaly.