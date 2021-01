Holandsko zriadilo call centrum pre naplánovanie očkovaní

Brusel/Amsterdam 4. januára (TASR) - Holandské Regionálne združenie zdravotných úradov (GGD GHOR) otvorilo obrovské call centrum, aby od pondelka bolo možné spustiť naplánovaný očkovací program proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to spravodajský server DutchNews.nl.



Stalo sa tak potom, ako v priebehu uplynulého víkendu vládny kabinet zrevidoval zoznam priorít očkovania. Zoznam osôb, ktoré budú v prvej, prioritnej fáze očkovania, zahŕňa pracovníkov akútnej zdravotnej starostlivosti, zamestnancov opatrovateľských domovov a ich obyvateľov a po novom sa na tento zoznam dostali aj rodinní lekári.



Dutch.News.nl spresnil, že okolo 2000 ľudí bude prostredníctvom nového call centra pracovať na naplánovaní schôdzok pre očkovanie sedem dní v týždni od 8.00 h do 20.00 h. Prvé osoby budú zaočkované 8. januára v mestách Houten, Veghel a Rotterdam, od 11. januára vakcíny budú ponúkať aj regionálne zdravotné strediská v Amsterdame, Drenthe a Haaglandene a zvyšných 25 regiónov začne s očkovaním prvej kategórie osôb 15. januára.



Všetci pracovníci call centra majú skúsenosti s prácou v testovacích centrách na koronavírus a boli vyškolení v otázkach ohľadom povahy novej vakcíny.



Prvá dodávka vakcín od farmaceutickej spoločnosti Pfizer / BioNTech postačí na dvojnásobné zaočkovanie 225.000 pracovníkov národného zdravotníckeho systému.



V druhej fáze, po zaočkovaní obyvateľov domovov dôchodcov, sa národný program očkovania zameria na zdravotne postihnuté osoby žijúce doma a osoby staršie ako 60 rokov, počnúc tými najstaršími a najzraniteľnejšími.



Vláda zároveň upravila právne predpisy v oblasti verejného zdravia, podľa ktorých sa všetky osoby, ktoré od 4. januára vchádzajú do krajiny, vrátane holandských občanov musia preukázať negatívnym PCR testom na koronavírus nie starším ako 72 hodín.



Spravodajca TASR Jaromír Novak