Holandsko zruší 1,5-metrové odstupy, bude pýtať covidpasy v baroch

Brusel/Amsterdam 13. septembra (TASR) - Holandsko od 25. septembra upustí od povinného zachovávania fyzického odstupu 1,5 metra, avšak od tohto dátumu bude vyžadovať preukázanie sa covidpasom s dôkazom o očkovaní či negatívnym testom od všetkých osôb nad 13 rokov pri vstupe do kín, divadiel, koncertných sál, kaviarní či barov.



Spravodajský server DutchNews.nl v pondelok napísal, že tieto informácie unikli z vládneho kabinetu. Oficiálne by to mali potvrdiť v utorok večer na tlačovej konferencii predseda vlády Mark Rutte a minister zdravotníctva Hugo de Jonge.



Ministri počas nedele rokovali o najnovších plánoch týkajúcich sa pandémie ochorenia COVID-19. Informácie do médií unikli po tomto zasadnutí.



Podľa rovnakého zdroja používanie ochranných rúšok zostane povinné v prostriedkoch verejnej dopravy, ale už sa nebude vyžadovať na nástupištiach a zastávkach. Skončia aj obmedzenia počtu ľudí na futbalových štadiónoch, avšak fanúšikovia sa budú musieť do 24 hodín pred začiatkom zápasu preukázať dôkazom o očkovaní proti COVID-19 alebo platným negatívnym testom. Nočné kluby zostanú zatvorené, keďže všetky prevádzky musia zavrieť najneskôr o polnoci. Pokiaľ to bude možné, zamestnanci majú pracovať z domu.



Odborníci členov vládneho kabinetu presvedčili, že jediným spôsobom, ako zrušiť pravidlo 1,5-metrových rozostupov, je zavedenie systému covidpasov v priestoroch, kde sa vo veľkej miere stretávajú cudzí ľudia, teda napríklad v baroch a divadlách.



Testy na koronavírus vyžadované pre účasť na väčších podujatiach sú v súčasnosti v Holandsku bezplatné, avšak ministri navrhujú od konca septembra zaviesť poplatky za testovanie, čo má povzbudiť viac ľudí k očkovaniu.



DutchNews.nl pripomenul, že aj napriek tomu, že viac než 70 percent obyvateľov je plne zaočkovaných, približne 1,8 milióna ľudí nebolo očkovaných alebo nie sú dostatočne chránení očkovacou látkou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)