Holandsko zrušilo povinnú päťdňovú lehotu pred interrupciou

Amsterdam 21. júna (TASR) - Holandskí zákonodarcovia schválili v utorok zákon, ktorý ruší povinných päť dní uvažovania pred absolvovaním interrupcie a ktorý stanovuje, že ženy si musia samy určiť dĺžku času pred definitívnym rozhodnutím. Informovala o tom agentúra AFP.



Väčšina poslancov a senátorov je presvedčená, že "zrušenie povinnej lehoty na rozmyslenie je uplatnením spravodlivosti v otázke samostatnosti žien a ich práva na sebaurčenie", uviedla horná komora holandského parlamentu vo vyhlásení.



Návrh zákona - predložený štyrmi poslancami z kruhov progresívcov, liberálov a zo sociálne a environmentálne zameraných strán - schválila veľká väčšina v dolnej komore a v utorok urobili to isté aj senátori z vládnej koalície a opozície.



Kresťanské, konzervatívne a krajne pravicové strany hlasovali proti návrhu zákona. Argumentovali, že zrušenie takzvanej "lehoty na rozmyslenie" bude porušením práva na život nenarodeného dieťaťa.



Podľa predkladateľov návrhu však "rôzne štúdie ukazujú, že žena a lekári veľmi dobre dokážu urobiť rozvážne a starostlivé rozhodnutie aj bez povinnej minimálnej poradnej lehoty", ako sa píše vo vyhlásení Senátu.



Zákon má vstúpiť do platnosti v januári budúceho roka, informovala verejnoprávna stanica NOS s odvolaním sa na holandské ministerstvo zdravotníctva.



Umelé prerušenie tehotenstva je v Holandsku legálne od roku 1984. Je povolené až do 24 týždňov tehotenstva, ale väčšina lekárov si stanovila za hranicu 22 týždňov.