Holandsko zvažuje zaviesť sex bez súhlasu ako samostatný trestný čin

Brusel/Amsterdam 3. augusta (TASR) - Zavedenie "sexu bez súhlasu" ako samostatného trestného činu v holandských právnych predpisoch týkajúcich sa znásilnenia neprinesie obetiam pohlavného násilia väčšiu ochranu. Holandské ministerstvo spravodlivosti na to upozornila organizácia Amnesty International v rámci hodnotenia nového návrhu zákona.



Podľa pondelňajších informácií spravodajského servera DutchNews.nl túto zmenu navrhol minister spravodlivosti Ferd Grapperhaus. Dôvodom je skutočnosť, že súčasné právne predpisy týkajúce sa znásilnenia vyžadujú dôkazy o použití sily pri vynútení sexu a nezohľadňujú skutočnosť, že obete znásilnenia nemusia byť schopné odolať, pretože boli omámené alebo uspaté.



Amnesty International však upozorňuje, že ani súčasné právne predpisy, ani ministrom navrhovaná nová kategória sexuálnych útokov dostatočne nechránia obete a že ústredným prvkom predmetnej legislatívy by mal byť súhlas s vykonaním pohlavného styku, a nie dokazovanie o vynútenej sile.



"Ak chceme tento návrh zosúladiť s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a normách, nemôžeme vytvárať nejakú hierarchiu pri prípadoch znásilnenia," uviedla vedúca programu Amnesty pre rodovú rovnosť Martine Goemanová. Spresnila, že v prípade znásilnenia by mala byť rozhodujúca absencia súhlasu namiesto preukázania o použití sily.



Amnesty International však zdôraznila, že nespochybňuje dôkazné bremeno. Ak nejaká osoba je neschopná poskytnúť súhlas na sex, nikto sa nemôže zmocniť jej tela a mať s ňou pohlavný styk. To je jasné znásilnenie - a nie "sex bez súhlasu".



Amnesty International sa odvoláva na svoj starší prieskum verejnej mienky, pri ktorom tri štvrtiny z 2000 respondentov uviedlo, že sex bez vzájomného súhlasu, aj keď bez použitia sily alebo násilia, by sa mal považovať za znásilnenie.



Takmer všetci respondenti uviedli, že nezáleží na tom, či obeť bola pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Približne 20 percent mladých mužov vo veku 16-35 rokov však uviedlo, že absencia jasného "nie" by sa mala považovať za poľahčujúcu okolnosť na súde.



