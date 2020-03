Holandský minister rezignoval po kolapse pri debate o koronavíruse

Haag 19. marca (TASR) - Holandský minister zdravotníctva Bruno Bruins vo štvrtok podal demisiu po tom, čo počas debaty v parlamente o pandémii nového koronavírusu skolaboval od vyčerpania, ako sám neskôr uviedol. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Bruins, ktorý mal na starosti aj riešenie pandémie, v stredu neskoro večer omdlel, keď stál pri rečníckom pulte v parlamente, a museli mu pomôcť postaviť sa.



"Kráľ prijal jeho rezignáciu s pochvalným uznaním a vďakou za veľkú a dôležitú službu, ktorú odviedol" pre Holandsko, napísal kráľovský palác vo vyhlásení.



Bruins v stredu po kolapse uviedol, že ho "postihli mdloby z vyčerpania po týždňoch intenzívnej práce", ale dodal, že sa už cíti lepšie a vráti sa do práce.



Vláda holandského premiéra Marka Rutteho je pod tlakom za to, že na začiatku výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom reagovala pomaly, ako tvrdia kritici.



Rutte medzitým nariadil zatvorenie škôl a reštaurácií, aby zmiernil túto krízu. Holandsko hlásilo zatiaľ 2460 prípadov nákazy koronavírusom vrátane 76 úmrtí.



Premiér Rutte išiel vo štvrtok do supermarketu, kde sľúbil Holanďanom, že nenastane nedostatok jedného hlavného druhu tovaru - toaletného papiera.



"Máme ho dosť... môžete sa všetci vyprázdňovať desať rokov," povedal Rutte.