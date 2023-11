Holandskú verziu knihy o britskej kráľovskej rodine stiahli z predaja

Haag/Londýn 29. novembra (TASR) - Holandské kníhkupectvá dočasne stiahli zo svojich pultov najnovšiu knihu o britskej kráľovskej rodine. Do holandského prekladu knihy Endgame od britského novinára Omida Scobieho sa totiž údajne nedopatrením dostalo meno člena kráľovskej rodiny, ktorý mal svojho času nevhodným spôsobom komentovať farbu pleti potenciálneho potomka britského princa Harry a jeho manželky Meghan. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.



Vydavateľstvo Xander v utorok oznámilo, že knihu dočasne stiahlo z predaja z dôvodu nespresnenej "chyby, ktorá sa vyskytla v holandskom preklade", pričom momentálne pracuje na jej odstránení.



Podľa správ britských médií sa do holandskej verzie totiž nedopatrením dostalo meno člena kráľovskej rodiny, ktorý mal svojho času údajne polemizovať o tom, akú tmavú pleť bude mať potomok Harryho a Meghan. Toto tvrdenie zverejnila predvlani samotná Meghan v rozhovore s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou.



Novinár Scobie povedal, že v pôvodnej anglickej verzii jeho knihy nijaké mená nefigurovali.



Meghan, ktorej matka je černoška a otec beloch, Winfreyovej v zmienenom rozhovore povedala, že sa jej istý nemenovaný člen kráľovskej rodiny pýtal na to, aká tmavá bude pokožka jej a Harryho vtedy ešte nenarodeného prvého potomka.



Harryho otec, vtedy princ a v súčasnosti britský kráľ Karol III., poprel špekulácie, že by predmetné tvrdenie vyslovil on sám. Harryho starší brat, princ William, sa taktiež zastal kráľovskej rodiny a povedal, že nie je rasistickou rodinou. Samotný Harry tvrdil, že predmetnú poznámku nepovažoval za "rasistickú", ale skôr za prípad "nevedomej predpojatosti". Tvrdenie však spôsobilo na verejnosti škandál a v kráľovskej rodine vyvolalo krízu.