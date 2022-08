Holandskú vládu môžu naštrbiť nezhody okolo znižovania emisií dusíka

Brusel/Amsterdam 19. augusta (TASR) - Holandská vládna koalícia čelí názorovým "trhlinám" v súvislosti s plánmi o polovicu znížiť emisie dusíka do roku 2030. V priebehu leta proti tomu ostro protestovali tisícky farmárov. Informuje o tom spravodajca TASR na základe správ holandských médií.



Spravodajský server DutchNews.nl v piatok citoval ministra zahraničných vecí a šéfa Kresťanskodemokratickej výzvy (CDA) Wopkeho Hoekstru, podľa ktorých cieľ znížiť emisie dusíka do roku 2030 "nie je svätý".



Tento zámer je však dôležitou súčasť koaličnej dohody vládnych strán, ktorú okrem CDA tvorí Ľudová strana pre slobodu a demokraciu (VDD) premiéra Marka Rutteho, ľavicovo-liberálna strana Demokrati 66 (D66) a Kresťanskodemokratická únia (CU).



Hoekstra pre denník Algemeen Dagblad spresnil, že samotný cieľ sa nezmení, ale stanovený termín by mohol byť pružnejší, lebo poľnohospodári "musia byť schopní zarobiť si na spravodlivé živobytie".



Minister poprel, že by ustúpil tlaku radikálnych farmárskych skupín, ktoré blokovali diaľnice či vysýpali odpadky na verejných priestranstvách. Polícia pri tom zatkla asi 700 ľudí a medzi obvinenia je aj pokus o vraždu.



V roku 2019 poradný orgán vlády Štátna rada rozhodla, že stratégia na znižovanie nadbytočného dusíka porušuje právo EÚ. Nový návrh vyvolal nespokojnosť farmárov, ktorí sa boja, že budú musieť zavrieť svoje farmy.



Zníženie emisií dusíka o 50 percent je dôležitou súčasťou koaličnej dohody najmä pre stranu D66. Výpočty ministerstva financií naznačujú, že pre splnenie vládneho cieľa by 11.200 chovateľov hospodárskych zvierat muselo ukončiť svoju činnosť a ďalších 17.600 by muselo znížiť počet chovaných zvierat. Po protestoch farmárov vláda poverila Johana Remkesa, aby ako vládny mediátor spojil rôzne záujmové skupiny s cieľom vyriešiť krízu.



DutchNews.nl upozornil, že premiér Rutte nie je spokojný s vyhlásením koaličného ministra Hoekstra. Nespokojnosť naznačila aj ministerka financií a zároveň líderka D66 Sigrid Kaagová.



"Zdá sa mi to mimoriadne pozoruhodné. Ak sa raz dohodnete, musíte byť pripravení na realizáciu dohody," povedala Kaagová.



Vo štvrtok sa lídri štyroch koaličných strán stretli v Haagu, aby prediskutovali rôzne politické otázky, vrátane krízy spojenej so znižovaním emisií dusíka. Hoekstra podľa holandských médií zjavne nezdieľal pozíciu CDA počas tohto stretnutia. Premiér Rutte následne novinárom povedal, že treba pokračovať v procese mediácie s nespokojnými farmármi a nájsť východisko z tejto krízy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)