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Holandský darca spermií tvrdí, že je otcom 199 detí
Začiatkom tohto týždňa relácia odhalila, že Simon je otcom najmenej 121 detí v Holandsku a pravdepodobne aj v ďalších krajinách. Už vtedy sa predpokladalo, že skutočný počet je vyšší.
Autor TASR
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Amsterdam 31. augusta (TASR) - Holandský darca spermií známy ako Simon je otcom najmenej 199 detí. Uvádza to v liste adresovanom rodičom, ktorý získala televízna stanica Nieuwsuur. Informovala o tom v nedeľu holandská verejnoprávna stanica NOS. Jedenásť z týchto detí sa údajne narodilo v Belgicku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Belga.
Začiatkom tohto týždňa relácia odhalila, že Simon je otcom najmenej 121 detí v Holandsku a pravdepodobne aj v ďalších krajinách. Už vtedy sa predpokladalo, že skutočný počet je vyšší.
Muž teraz tvrdí, že je biologickým otcom najmenej 199 detí. Jedenásť z nich sa narodilo v Belgicku, 15 v Nemecku a jedno v inej európskej krajine. Ostatné deti sa narodili v Holandsku.
V liste priznáva, že rodičom neposkytoval vždy úplné informácie o rozsahu svojho darcovstva.
Holandský darca má 43 rokov a pochádza z provincie Groningen. Používal tiež mená ako Jesse, Johan, Daan, Sam alebo Maarten. V liste uvádza, že s darovaním spermií prestal a vyhľadáva odbornú pomoc, uvádza NOS.
Agentúra Belga uvádza, že holandské ministerstvo zdravotníctva o činnostiach tohto muža vedelo už roky. Napriek tomu proti nemu neboli podniknuté žiadne kroky. V roku 2019 sa dokonca zúčastnil na zasadnutí komisie, ktorá v mene vlády posudzuje zákon upravujúci darcovstvo spermií.
Vyšetrovanie teraz vedie aj Federálny úrad pre lieky a zdravotnícke výrobky (FAGG) v Belgicku. Úrad chce zistiť, či muž daroval spermie v belgických klinikách asistovanej reprodukcie alebo prostredníctvom neformálnych kanálov, ako to robil v Holandsku.
Začiatkom tohto týždňa relácia odhalila, že Simon je otcom najmenej 121 detí v Holandsku a pravdepodobne aj v ďalších krajinách. Už vtedy sa predpokladalo, že skutočný počet je vyšší.
Muž teraz tvrdí, že je biologickým otcom najmenej 199 detí. Jedenásť z nich sa narodilo v Belgicku, 15 v Nemecku a jedno v inej európskej krajine. Ostatné deti sa narodili v Holandsku.
V liste priznáva, že rodičom neposkytoval vždy úplné informácie o rozsahu svojho darcovstva.
Holandský darca má 43 rokov a pochádza z provincie Groningen. Používal tiež mená ako Jesse, Johan, Daan, Sam alebo Maarten. V liste uvádza, že s darovaním spermií prestal a vyhľadáva odbornú pomoc, uvádza NOS.
Agentúra Belga uvádza, že holandské ministerstvo zdravotníctva o činnostiach tohto muža vedelo už roky. Napriek tomu proti nemu neboli podniknuté žiadne kroky. V roku 2019 sa dokonca zúčastnil na zasadnutí komisie, ktorá v mene vlády posudzuje zákon upravujúci darcovstvo spermií.
Vyšetrovanie teraz vedie aj Federálny úrad pre lieky a zdravotnícke výrobky (FAGG) v Belgicku. Úrad chce zistiť, či muž daroval spermie v belgických klinikách asistovanej reprodukcie alebo prostredníctvom neformálnych kanálov, ako to robil v Holandsku.