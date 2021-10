Holandský denník odhalil tlaky náboženských komunít na tvorbu učebníc

Brusel/Amsterdam 11. októbra (TASR) - Autori školských učebníc a vydavateľstvá učebníc v Holandsku sa ocitli pod tlakom náboženských komunít a musia riešiť, či sa do učebných osnov dostanú zmienky o dinosauroch, rozvodoch či Harrym Potterovi. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Server pripomenul, že tejto téme sa venoval denník NRC Handelsblad, ktorý po uskutočnení vlastného prieskumu minulý piatok skonštatoval, že v Holandsku prebieha "niečo ako cenzúra" v mnohých školských učebniciach - pre tlaky zo strany náboženských komunít.



Podľa denníka najväčší vydavatelia učebníc v krajine, spoločnosti ako Malmberg, Zwijssen či Noordhoff, po konzultácii so skupinami ako Združenie rodičov reformovaných cirkví (ROV) zostavili zoznamy "citlivých" tém pre učebnice. Handelsblad v tejto súvislosti upozornil, že rozsiahle pokyny zo strany náboženských komunít sa neobmedzujú iba na "úctivé zobrazenie Boha" (a iných božstiev), ale odrádzajú od akejkoľvek zmienky v učive o "diskutabilných teóriách" - od astrológie až po evolúciu.



Vydavatelia učebníc dostali pokyny vyhnúť sa nadprirodzeným javom a historicky legendárnym témam vrátane pirátov, duchov a drakov, do čoho spadajú aj knihy s Harrym Potterom. Taktiež sa neodporúča akékoľvek pripisovanie ľudských vlastností neživým predmetom, čo znamená, že učebnice by napríklad nemali obsahovať obrázky hovoriacich stromov.



Denník skonštatoval, že ide aj o prípady "mäkšej formy cenzúry", keď rozvod možno spomenúť len za predpokladu, že nie je znázornený ako "normálny". A zábava pre dospelých - od karnevalov až po futbalové zápasy - by mala byť zobrazená v "dezinfikovanej forme", bez divákov s tetovaním či diváčok v minisukniach. Bikiny a šortky by mali byť v osnovách obmedzené len v súvislosti s plážou a bazénom.



Podľa denníka sa autori učebníc zdráhajú vyjadriť sa proti takýmto usmerneniam a pokynom, pretože sú závislí od malého počtu vydavateľov.



Vydavateľstvo Noordhoff odmietlo komentovať piatkový článok denníka Handelsblad a vydavateľstvá ThiemeMeulenhoff, Malmberg a Zwijsen uviedli, že informácie denníka nezodpovedajú celkom realite. Vydavateľstvá Zwijsen a Malmberg upozornili, že do "ich" učebníc sa dostali dinosaury aj teória prirodzenej evolúcie.



Denník upozornil, že tlak na vydavateľov učebníc sa zvýšil potom, ako dve skupiny protestantských reformovaných škôl založili nadáciu SLRO, ktorej cieľom je šírenie názorov ortodoxnej kalvínskej cirkvi vo vzdelávacích materiáloch. Gerdien Lasscheová, učiteľka reformovanej školy v meste Kootwijkerbroek a zároveň politická pracovníčka ROV, v rozhovore pre Handelsblad uviedla, že cieľom tejto lobistickej skupiny je zaistiť, aby vyučovacie metódy vytvorili "bezpečný základ pre výchovu detí".



Denník však zdôraznil, že niektoré z usmernení cirkevných lobistov majú na realitu selektívny pohľad, napríklad odporúčanie, aby sa učebnice vyhli "vysoko pokročilým formám emancipácie", pod ktoré patria aj ženy kazateľky. Podľa denníka sú nepríjemné z pohľadu náboženských organizácií aj zmienky v učebniciach o rasovo zmiešaných rodinách či športových podujatiach v nedeľu, ktorá má byť "oddychovým dňom".







(spravodajca TASR Jaromír Novak)