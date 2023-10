Holandský detektív pátrajúci po umeleckých dielach získal šesť obrazov

Amsterdam 17. októbra (TASR) – Detektív Arthur Brand získal ďalších šesť ukradnutých obrazov vrátane portrétu Viliama Oranžského, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Zlodeji obrazy ukradli minulý mesiac z radnice v meste Medemblik severovýchodne od Amsterdamu. Finančná hodnota ukradnutých obrazov je relatívne nízka (asi 100.000 eur), majú však vysokú historickú hodnotu, pretože je medzi nimi i obraz frízskeho kráľa Radboda z roku 680 n.l.



Detektív Arthur Brand je prezývaný "Indiana Jones umeleckého sveta" a obrazy mu údajne v piatok večer priviezol muž s dodávkou, keď doma v televízii sledoval futbal. Bezprostredne po krádeži obrazov v septembri vyhlásil, že zlodeji mali radšej ukradnúť šesť bicyklov, pretože tie by predali ľahšie.



Domnieva sa, že zlodeji obrazy radšej vrátili, keď zistili, že sú prakticky nepredajné. Je však vďačný, že ich nespálili, ako sa to stalo v iných prípadoch.



Brand v septembri vypátral obraz Vincenta van Gogha v hodnote niekoľkých miliónov dolárov. Široká publicita okolo tohto prípadu mu teraz priniesla ovocie a dúfa, že vďaka nej nájde aj majstrovský obraz Fransa Halsa "Dvaja smejúci sa chlapci". Pátra aj po obrazoch Vermeera, Maneta a Rembrandta ukradnuté v roku 1990 z Múzea Isabelly Stewartovej Gardnerovej v Bostone.



Úrady v Medembliku vypísali za bezpečný návrat obrazov odmenu 10.000 eur, Brand ju odmietol. Vyhlásil, že by radšej uprednostnil poukážku na nákup v kníhkupectve.