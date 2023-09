Holandský detektív vypátral ukradnutý obraz Vincenta van Gogha

Amsterdam 12. septembra (TASR) – Holandský detektív, špecializujúci sa na hľadanie ukradnutých umeleckých diel, vypátral obraz od Vincenta van Gogha v hodnote niekoľkých miliónov dolárov. Vzácne dielo zmizlo z holandského múzea počas jedného z lockdownov spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Detektív Arthur Brand, prezývaný "Indiana Jones umeleckého sveta", v spolupráci s holandskou políciou našiel stratenú olejomaľbu s názvom Farská záhrada v Nuenene na jar. Obraz s odhadovanou hodnotou troch až šiestich miliónov eur namaľoval Vincent Van Gogh v roku 1884, v relatívne ranom období svojej tvorby, ešte predtým, ako vytvoril svoje slávne postimpresionistické diela, ako sú napríklad Slnečnice.



Vypátraný obraz sa za dramatických okolností stratil 30. marca 2020 zo súkromného múzea Singer Laren neďaleko Amsterdamu. Neznámy páchateľ v noci vnikol do budovy múzea tak, že rozbil sklenené dvere, a následne utiekol s obrazom pod pazuchou.



Polícia v apríli 2021 zatkla a z krádeže obvinila muža známeho v holandských médiách iba ako Nils. M., ktorý bol v inom samostatnom prípade odsúdený aj za krádež diela od iného holandského maliara. Súd mu za krádež Van Goghovho obrazu vymeral trest vo výške osem rokov.



Páchateľ však svoje dielo stihol medzitým predať a miesto, kde sa obraz nachádza zostávalo neznáme. Pred časom sa istý zločinec, odsúdený za drogovú trestnú činnosť, pokúsil dosiahnuť skrátenie svojho trestu, výmenou za informácie o obraze. Miesto, kde sa maľba nachádza, však zostávalo neznáme, čo sa zmenilo až pred približne dvoma týždňami.



Detektíva Branda vtedy kontaktoval "tajomný" muž, ktorý údajne nemal s celou krádežou nič spoločné a ktorý sa rozhodol obraz odovzdať úradom. Zavážiť však mohol aj fakt, že predaj ukradnutých známych umeleckých diel je veľmi náročný najmä v prípadoch, keď polícia po nich aktívne pátra.



"Nasledovala operácia vykonaná v úzkej koordinácii s holandskou políciou, v rámci ktorej sa nám podarilo maľbu získať späť," povedal Brand, ktorému sa podarilo vypátrať už viacero známych umeleckých diel a artefaktov.



Muž, ktorého totožnosť nebola z bezpečnostných dôvodov zverejnená, napokon priniesol obraz Brandovi zabalený v bublinkovej fólii v modrej taške firmy IKEA. Detektív potom odovzdal do rúk vedenia múzea v Groningene, ktoré ho do múzea Singer Laren zapožičalo.