Holandský diplomat, podľa ktorého Ukrajinci sú tiež Rusi, odstúpil

Haag 20. apríla (TASR) - Dlhoročný holandský diplomat Ron van Dartel skončil vo funkcii osobitného vyslanca svojej krajiny pre obnovu Ukrajiny iba tri týždne po svojom vymenovaní. Dôvodom boli výroky, že "Ukrajinci sú tiež Rusi. Nesmieme na to zabudnúť. To je realita". Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Uvedené výroky adresoval autorovi novej knihy ešte pred nástupom do funkcie vyslanca, zverejnené boli však až teraz.



Holandské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že van Dartel odstupuje zo svojho postu s okamžitou platnosťou. Ministerka pre zahraničný obchod a rozvojovú spoluprácu Liesje Schreinemacherová jeho rozhodnutie vraj "rešpektuje a jeho rezignáciu prijala".



Diplomat si podľa ministerstva "uvedomil, že v súvislosti so svojimi výrokomi nemôže ďalej vierohodne pôsobiť vo funkcii, a preto sa rozhodol z nej s okamžitou platnosťou odstúpiť".



Van Dartel v minulosti pôsobil ako veľvyslanec v Srbsku, Poľsku a Rusku.