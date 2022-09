Haarlem je prvým mestom na svete, ktoré zakázalo reklamu na mäso

Brusel/Amsterdam 5. septembra (TASR) - Holandské 150-tisícové mesto Haarlem je prvým mestom na svete, ktoré pridalo mäso na zoznam zakázaných reklám. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na pondelňajšiu správu internetového denníka DutchNews.nl.



Vlani schválený zákaz, ktorý má vstúpiť do platnosti od roku 2024, bol oficiálne predstavený minulý týždeň. Haarlem sa tak stáva prvým mestom na svete, ktoré pridáva mäso na zoznam komodít, ktoré nesmú byť propagované na verejných priestranstvách.



Za týmto rozhodnutím je snaha odradiť ľudí od konzumácie mäsa, čo je vnímané ako súčasť kampane na podporu zdravej výživy a zdravého životného prostredia.



V Haarleme už predtým zakázali reklamy na fosílne produkty a výrobky, ktoré prispievajú k znečisťovaniu prostredia emisiami dusíka. Aj in holandské mestá - Amsterdam, Haag či Leiden - už zakázali reklamy na cestovanie lietadlom, benzínové autá a priemyselne využívané fosílne palivá, ale k zákazu propagácie mäsa ešte nepristúpili.



"Mäso je veľmi škodlivé pre životné prostredie. Nemôžeme ľuďom hovoriť, že je tu klimatická kríza, a povzbudzovať ich, aby kupovali produkty, ktoré sú jej súčasťou," vysvetlil v rozhovore pre denník Trouw člen haarlemskej mestskej rady Ziggy Klazes, ktorý príslušný návrh predložil v mene Strany zelených.



V Haarleme jeho návrh podporili aj poslanci z Kresťanskodemokratickej výzvy (CDA).



Mestská samospráva však priznala, že zatiaľ nie je jasné, či bude do zákazu reklamy na mäso zahrnuté aj mäso vyrábané udržateľným spôsobom.



Plány mesta Haarlem však narazili aj na kritiku odporcov. Lobisti presadzujúci záujmy farmárov a mäsopriemyslu spustili kampaň s názvom Holandsko - krajina mäsa (Nederland Vleesland), ktorá propaguje jedenie mäsa a poukazuje pritom na súvisiace národné tradície a ekonomické výhody.



"Úrady zachádzajú príliš ďaleko, keď hovoria ľuďom, čo je pre nich najlepšie," uviedol pre Trouw hovorca Ústrednej organizácie pre sektor mäsa, stavovského združenia farmárov a mäsovýrobcov.



Zákaz reklamy má aj právne aspekty, upozornil profesor správneho práva Herman Bröring z Univerzity v Groningene. Konštatoval, že by takéto opatrenie mohlo znamenať porušenie slobody prejavu a vyvolať žaloby zo strany veľkoobchodných reťazcov.



DutchNews.nl uviedol, že podľa údajov Národného štatistického úradu (CBS) z roku 2021 mäso konzumuje približne 95 percent obyvateľov Holandska, ale viac ako polovica z nich neje mäso každý deň v týždni.