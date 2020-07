Holandský kráľ zvažuje používanie koča so symbolmi kolonializmu

Amsterdam 18. júla (TASR) - Holandský kráľ Viliam-Alexander v piatok pripustil možnosť, že prestane používať slávnostný koč s motívmi velebiacimi bývalú nadvládu Holandska nad kolóniami. Jeho výrok nasledoval po náraste kritiky na adresu "zlatého koča".



Pozlátený drevený koč, ktorý zostrojili v roku 1898, má na jednej strane dekoráciu s názvom "Poklona kolónií", kde černošské a ázijské postavy prinášajú dary belošskej žene na tróne predstavujúcej Holandsko.



Holandský premiér Mark Rutte v júni vyhlásil, že si je vedomý toho, že koč "vyvoláva emócie", ale dodal, že ide o "súčasť našich dejín", informovala tlačová agentúra Reuters.



Kráľovský koč sa spolu so sochami námorných hrdinov zlatého veku krajiny - 17. storočia - stal predmetom polemiky na pozadí globálnej vlny protestov proti rasizmu.



"Sledujeme túto diskusiu. Pokiaľ dôjde v Holandsku k nepriamej či priamej diskriminácii, musíme to riešiť ako spoločnosť," povedal Viliam-Alexander počas výročného stretnutia s médiami, keď členovia kráľovskej rodiny pózujú pre fotografie.



Koč každý rok v septembri prepravuje holandských panovníkov do parlamentu, kde vystupujú s prejavom. Koč však od roku 2015 renovujú a do služby sa vráti v septembri 2021.



Kráľ, ktorý je na tróne od roku 2013, dodal, že súčasťou reštaurovania nebudú zmeny jeho dekorácií. "Je to súčasť nášho kultúrneho dedičstva, nebudeme teraz prepisovať históriu. Po renovácii uvidíme," zakončil.