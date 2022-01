Holandský kráľ nechce používať zlatý koč. Pripomína doby kolonializmu

Brusel/Amsterdam 14. januára (TASR) - Holandská kráľovská rodina sa rozhodla, že momentálne nebude využívať slávnostný zlatý koč, ktorý ešte donedávna používala pri rôznych slávnostných príležitostiach. Vo štvrtok to formou on-line príhovoru uviedol kráľ Viliam Alexander.



Spravodajský server DutchNews.nl v tejto súvislosti pripomenul, že v poslednom desaťročí sa pozlátený koč ťahaný konským záprahom, ktorý bol tradične používaný pri rôznych oficiálnych a slávnostných príležitostiach, opakovane dostával pod paľbu kritiky. Dôvodom sú maľované scény po bokoch kočiara, ktoré zobrazujú ľudí tmavej pleti a scénky z doby kolonializmu.



Koč bol počas posledných piatich rokov mimo prevádzky kvôli renovačným prácam a zatiaľ nie je jasné, či bude v budúcnosti využívaný na slávnostné účely alebo skončí ako exponát v múzeu. V krajine prebiehajú široké diskusie o úlohe Holandska pri napomáhaní otrokárstvu v dobe, ktorú domáci historici označujú ako "zlatý vek".



"Naša história má veľa stránok, na ktoré môžeme byť hrdí, ale ponúka nám aj lekcie, ako rozpoznať vlastné chyby a vyhnúť sa im v budúcnosti," uviedol kráľ vo svojom videoodkaze. Spresnil, že minulosť nemožno prepísať, ale je možné pokúsiť sa s ňou spoločne vyrovnať, a to sa podľa jeho slov týka aj koloniálnej minulosti krajiny.



Kráľ Viliam Alexander upozornil, že jednoducho zakázať predmety a symboly z histórie alebo ich posudzovať podľa dnešných noriem nie je riešením.



"Potrebujeme spoločné úsilie, ktoré ide hlbšie a trvá dlhšie. Úsilie, ktoré nás skôr spája, než rozdeľuje," vysvetlil kráľ. A dodal, že pokiaľ žijú v Holandsku ľudia, ktorí každodenne pociťujú bolesť kvôli diskriminácii, minulosť stále vrhá tieň na spoločnosť. Odkázal, že zlatý koč bude opäť plniť svoje predošlé účely, až keď na to bude Holandsko pripravené, a to podľa jeho slov zatiaľ neplatí.



Zlatý koč je momentálne súčasťou výstavy v Amsterdamskom múzeu, ktorá sa skončí vo februári. DutchNews.nl uviedol, že zatiaľ nie je jasné, čo bude s kočom po skončení výstavy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)