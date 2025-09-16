< sekcia Zahraničie
Holandský kráľ otvoril parlamentný rok tradičným prejavom z trónu
Amsterdam 16. septembra (TASR) - Holandský kráľ Viliam Alexander otvoril v utorok parlamentný rok svojím tradičným prejavom z trónu, známym ako Prinsjesdag („Deň princa“). Slávnosť sa tento rok výnimočne odohrala v Kráľovskom divadle v Haagu. TASR o tom píše s odvolaním sa na správu agentúry DPA.
Ceremoniál sa podľa zvyklosti koná tretí utorok v septembri. Panovník počas neho prečíta prejav z trónu členom hornej a dolnej komory parlamentu. V ňom vláda predstaví svoje plány na nadchádzajúci rok a neskôr je predstavený aj rozpočet.
Parlament, kde sa obvykle koná slávnosť, momentálne prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, preto sa tento rok presunula do Kráľovského divadla.
Prítomná bola kráľovná Máxima so všetkými troma dcérami, keďže už aj najmladšia dovŕšila 18 rokov. Kráľovská rodina sa presúvala z paláca do divadla v tradičnom sklenenom kočiari ťahanom ôsmimi čiernymi koňmi. Napriek nepriaznivému počasiu sa v uliciach zhromaždili tisíce fanúšikov, uvádza DPA.
Vo svojom prejave z trónu kráľ vyjadril poľutovanie nad rastúcou polarizáciou a vyzval politikov, aby spolupracovali. „Debaty a rozdiely v názoroch sú súčasťou živého demokratického procesu... Súčasťou toho je však aj ochota vzájomne komunikovať zrelým spôsobom, napriek našim rozdielom,“ zdôraznil kráľ.
Na konci oficiálneho programu sa rodina objavila na balkóne paláca a zamávala davu.
Tento rok nastala výnimočná situácia, pripomína DPA. Vládna koalícia sa v lete rozpadla po tom, čo líder holandskej pravice Geert Wilders oznámil, že jeho krajne pravicová Strana za slobodu (PVV) opúšťa koalíciu. Odvtedy koalíciu opustila aj konzervatívna strana Nová spoločenská zmluva (NSC). Zostávajúce dve vládne strany už nemajú v parlamente väčšinu. Nové voľby sú naplánované na 29. október.
