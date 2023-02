Holandský kráľ pilotuje dopravné lietadlá, v SR oslávi jej 30. výročie

Haag 24. februára (TASR) – Návšteva holandského kráľa Viliama Alexandra na Slovensku 7. – 9. marca sa uskutoční pri príležitosti 30. výročia samostatnosti SR. Na stretnutí so slovenskými novinármi v kráľovskom Paláci Noordeinde v Haagu to holandský panovník povedal spravodajcovi TASR. Okrem toho skonštatoval, že obe krajiny sú členmi Európskej únie a NATO, pričom v ťažkých časoch musia držať spolu. Hovoril tiež o svojej vášni pre pilotovanie dopravných lietadiel, ktorému sa venuje aj po nástupe na trón.



Pri rozhovoroch s holandským panovníkom platia pre novinárov prísne pravidlá. Napríklad ho nie je možné citovať, ale iba parafrázovať. Novinári nemôžu zverejniť ani svoj obrazový či zvukový záznam zo stretnutia. Kráľ sa k politickým otázkam vyjadruje iba natoľko, aby sa neodklonil od vládnej línie. Za kráľove výroky totiž oficiálne nesú zodpovednosť členovia vlády a v prípade kontroverzného vyhlásenia by ich musel ísť vysvetľovať do parlamentu príslušný minister.



Holandský kráľ v priemere uskutoční dve alebo tri zahraničné cesty ročne, ich frekvenciu však ovplyvnila aj pandémia. Program jeho trojdňovej návštevy Slovenska je podľa neho zameraný na slobodu tlače, rodovú rovnosť, demokraciu a dezinformácie.



Pripomenul, že na Slovensku bola vlani nasadená holandská batéria protivzdušnej obrany Patriot aj s obslužným personálom. Na Slovensku ešte nebol, na rozdiel od svojej matky Beatrix, ktorá ho navštívila dvakrát a vraj zvykne spomínať návštevu Múzea moderného umenia v Čunove. Kráľ neostane len v Bratislave, ale zavíta aj do oblasti Vysokých Tatier vrátane strediska pre ukrajinských utečencov v Poprade. Pri tejto príležitosti vyjadril úctu Slovákom, ktorí prijali ukrajinských utečencov.



Viliam Alexander pred nástupom na trón zvykol pilotovať dopravné lietadlá a podľa vlastných slov v tom pokračuje aj ako kráľ. Spravodajcovi TASR povedal, že ročne nalieta približne 150 hodín lietadlom typu Boeing 737, a to do všetkých európskych destinácií, ktoré týmto strojom obsluhuje holandská Kráľovská letecká spoločnosť (KLM).



Spravodajca TASR upozorňuje, že Viliam Alexander sa cestujúcim v hláseniach nepredstavuje a tí na linkách KLM potom na základe rôznych indícií neraz špekulujú, či ich neviezol práve kráľ. Monarcha v rozhovore pripomenul, že oveľa viac je však na cestách ako kráľ – a to nielen po európskom území Holandska, ale navštevuje aj karibské ostrovné krajiny patriace Holandsku: Arubu, Curaçao a Sint Maarten.



Ako o teroristickom čine a vojnovom akte hovoril na stretnutí so slovenským novinármi v súvislosti so zostrelením lietadla spoločnosti Malaysia Airlines letiaceho z Amsterdamu do Kuala Lumpuru nad ukrajinským územím ovládaným proruskými separatistami v roku 2014. Zahynulo pri ňom 283 cestujúcich a 15 členov posádky. Medzi obeťami bolo 196 Holanďanov. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi by v tejto súvislosti podľa vlastných slov odkázal, že sa má postaviť k svojmu podielu viny a vydať justičným orgánom osoby, ktoré holandský súd koncom minulého roka odsúdil na doživotné tresty.











(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)