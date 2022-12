Holandský kráľ: Prešetríme koloniálnu minulosť kráľovskej rodiny

Amsterdam 7. decembra (TASR) - Holandský kráľ Viliam Alexander nariadil nezávislé vyšetrovanie úlohy holandskej kráľovskej rodiny v koloniálnom období. V utorok to oznámila holandská kráľovská informačná služba RVD. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a DPA.



Vyšetrovanie, ktoré má trvať tri roky, budú viesť traja holandskí historici a odborník na ľudské práva. Skúmať budú časové obdobie od konca 16. storočia až po "postkoloniálnu" súčasnosť, uviedla RVD bez poskytnutia ďalších detailov.



"Hlboká znalosť minulosti je nevyhnutná na pochopenie historických faktov a vývoja a zároveň na to, aby sme čo najjasnejšie a najúprimnejšie videli ich vplyv na ľudí a komunity," povedal kráľ Viliam Alexander. Podľa jeho slov je dôležité, aby boli tieto poznatky sprístupnené aj v súvislosti s úlohou oranžsko-nassavskej dynastie v koloniálnej histórii.



Podľa holandskej verejnoprávnej televízie NOS je pravdepodobné, že holandská kráľovská rodina v minulosti vlastnila otrokov a bola tiež zapojená do obchodu s otrokmi.



Holandská vláda sa má 19. decembra ospravedlniť za úlohu svojich predchodcov v súvislosti s otroctvom počas koloniálneho obdobia. Očakáva sa, že vláda pri tejto príležitosti vyčlení približne 200 miliónov eur na fond podporujúci povedomie o úlohe koloniálnej veľmoci v otroctve a tiež 27 miliónov eur na otvorenie múzea otroctva.



Holandská centrálna banka sa tento rok už ospravedlnila za svoju úlohu v obchodovaní s otrokmi a uviedla, že bude financovať projekty na zvýšenie povedomia o otroctve.



Holandsko zohrávalo kľúčovú úlohu v obchodovaní s otrokmi od 17. storočia až do druhej polovice 19. storočia, kedy zakázalo otroctvo, vysvetľuje Reuters. V súvislosti s budúcoročným 150. výročím tohto zákazu požadujú niektoré krajiny reparácie pre potomkov zotročených ľudí.