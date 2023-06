Holandský súd potvrdil, že krymské zlato sa má vrátiť Ukrajine

Haag 9. júna (TASR) - Holandský Najvyšší súd v piatok rozhodol, že vzácna zbierka tzv. skýtskeho zlata z Krymského polostrova sa musí vrátiť Kyjevu. V súčasnosti sa nachádza v amsterdamskom Múzeu Allarda Piersona, ktoré si ho od Ukrajiny zapožičalo krátko pred anexiou Krymu v roku 2014. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ukrajinské úrady a predstavitelia štyroch múzeí na okupovanom Kryme sa sporili o to, komu by sa skýtske zlato malo vrátiť. Múzeum v Amsterdame prisľúbilo, že vzácne umelecké artefakty odovzdá tej strane, ktorej ich právoplatne prisúdi súd.



"Múzeum Allarda Piesona musí odovzdať umeleckú zbierku Ukrajine a nie krymským múzeám," uvádza sa v rozsudku holandského Najvyššieho súdu, podľa ktorého sa týmto verdiktom celý spor "končí".



Piatkové rozhodnutie holandského Najvyššieho súdu potvrdil predchádzajúce uznesenia súdov nižšej inštancie. Sudcovia dospeli k záveru, že Ukrajina má legitímne právo chrániť svoje kultúrne dedičstvo a že skýtske zlato by malo byt uchovávané na Ukrajine, pokým sa situácia okolo Krymu nestabilizuje.



Moskva predmetné rozhodnutia súdov nižšej inštancie, ktoré boli vynesené ešte pred vlaňajším začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu, zareagovala s rozhorčením. Označila ich za "politicky motivované" a "nebezpečné" precedensy. Vláda v Kyjeve naopak tieto verdikty označila za svoje víťazstvo.



Múzeum Allarda Piersona vyhlásilo, že ešte nie je jasné, kedy Kyjevu zlato vráti, všetky súvisiace kroky však bude koordinovať s ukrajinskými úradmi.