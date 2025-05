Holandský návrh na revíziu vzťahov EÚ s Izraelom získava podporu

Brusel 15. mája (TASR) - Návrh Holandska na prehodnotenie obchodných vzťahov a ďalšej spolupráce Európskej únie s Izraelom v súvislosti so situáciou v Pásme Gazy si postupne získava podporu viacerých členských štátov. Ministri zahraničných vecí EÚ by o ňom mali rokovať budúci týždeň v Bruseli, informuje TASR podľa správy stanice Euronews.



Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Portugalsko a Švédsko verejne podporili návrh holandského ministra zahraničných vecí Caspara Veldkampa. Holandská vláda je pritom podľa Euronews dlhodobo považovaná za blízkeho spojenca Izraela.



V liste adresovanom šéfke zahraničnej politiky EÚ Kaji Kallasovej, ktorý získal portál Euronews, Veldkamp „humanitárnu blokádu“ Pásma Gazy považuje za porušenie medzinárodného humanitárneho práva, a tým aj Asociačnej dohody o vzťahoch a obchode medzi EÚ a Izraelom.



Článok 2 tejto dohody uvádza, že vzťahy „sa zakladajú na rešpektovaní ľudských práv a demokratických princípov, ktoré riadia ich vnútornú aj medzinárodnú politiku a predstavujú podstatný prvok tejto dohody“.



EÚ je najväčší obchodný partner Izraela. Myšlienku na prehodnotenie Asociačnej dohody po prvý raz nastolili Írsko a Španielsko v liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej pred 15 mesiacmi. Vtedy však nezískala jasnú podporu ďalšej členskej krajiny.



V súčasnosti už osem krajín výslovne podporilo túto iniciatívu pred rokovaniami na budúci utorok. Hoci na schválenie je potrebný konsenzus všetkých 27 členských štátov, ide o náznak posunu v postoji v rámci eurobloku.



Postoj EÚ na vojnu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy, ktorú vyvolali útoky Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, je podľa Euronews dlhodobo hlboko rozdelený.



Zdá sa, že Holandsko zmenilo svoj prístup v súvislosti s desaťtýždňovou izraelskou blokádou, ktorá zastavila prístup humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy. Izrael tvrdí, že ide o snahu vyvinúť tlak na Hamas, aby prepustil zostávajúcich rukojemníkov zajatých počas októbrových útokov.



Podľa plánov schválených minulý týždeň má Izrael v úmysle rozšíriť svoju vojnu proti Hamasu a nahradiť súčasný systém distribúcie pomoci, čím agentúry OSN odsunie na vedľajšiu koľaj. OSN tento plán odsúdila ako „úmyselnú snahu využiť pomoc ako zbraň“.



Šéf holandskej diplomacie v liste uviedol, že tieto plány sa zdajú byť nezlučiteľné so „zásadami neutrality, nestrannosti a nezávislosti“. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul medzičasom naznačil podporu podobnému plánu distribúcie pomoci. Počas svojej návštevy Jeruzalema tento týždeň uviedol, že pomoc bude naďalej prúdiť „na základe medzinárodných humanitárnych princípov“.