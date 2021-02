Holandský odvolací súd zachoval zákaz nočného vychádzania

Haag 17. februára (TASR) - Holandský odvolací súd v utorok pozastavil rozhodnutie súdu nižšieho stupňa, ktorý nariaďoval vláde zrušiť celoštátny zákaz nočného vychádzania. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Vláda zaviedla zákaz z dôvodu pandémie koronavírusu.



Prípad spustila skupina Viruswaarheid (Pravda o víruse), predtým známa ako Viruswaanzin (Vírusové šialenstvo), ktorá v Holandsku zorganizovala sériu demonštrácií proti epidemickým opatreniam.



Súd nižšieho stupňa, konkrétne okresný súd v Haagu, rozhodol už skôr v prospech tejto protestnej skupiny aktivistov, ale vláda podala odvolanie, ktorým sa odvolací súd bude zaoberať v piatok 19. februára.



Sudcovia sa zatiaľ zišli v utorok večer na mimoriadnom pojednávaní, kde mali určiť, či by malo rozhodnutie okresného súdu začať platiť ešte pred piatkovým pojednávaním o odvolaní.



Sudcovia rozhodli zatiaľ v prospech štátu, inak by zákaz nočného vychádzania prestal platiť. "V tomto prípade záujmy štátu prevažujú nad záujmami skupiny Pravda o víruse," vysvetlil jeden sudca.



Zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 04.30 h holandská vláda zaviedla 23. januára prvýkrát od druhej svetovej vojny a 8. februára ho následne predĺžila do 2. marca. Odôvodnila to snahou zabrániť "tretej vlne" pandémie COVID-19.



Okresný súd vo svojom verdikte argumentoval, že kabinet nelegitímne použil vládne právomoci, keď zaviedol zákaz.



Vyhlásenie zákazu nočného vychádzania vyvolalo v Amsterdame, Rotterdame, Haagu, Eindhovene a ďalších mestách nepokoje, ktoré trvali tri dni. Policajti použili proti výtržníkom vodné delá a slzotvorný plyn. Zatknutých bolo viac ako 400 ľudí.