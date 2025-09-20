< sekcia Zahraničie
Holandský parlament hlasoval za zákaz hnutia Antifa
Autor TASR
Haag 19. septembra (TASR) — Dolná komora holandského parlamentu schválila v piatok návrh krajne pravicového politika Geerta Wildersa, ktorý vyzýva na zákaz antifašistického hnutia Antifa. Návrh, ktorý okrem Wildersovej Strany slobody (PVV) podporilo ďalších päť strán vrátane vládnucej Ľudovej strany slobody a demokracie (VVD), odkazuje na podobnú iniciatívu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom v piatok nemecký týždenník Der Spiegel s odvolaním sa na noviny De Telegraaf.
Navrhovatelia argumentujú, že Trump vo štvrtok označil hnutie Antifa za teroristickú organizáciu. Urobil tak krátko po smrteľnom útoku na krajne pravicového aktivistu Charlieho Kirka. Tiež tvrdia, že bunky skupiny Antifa sú aktívne aj v Holandsku, pričom sa vyhrážajú politikom, narúšajú podujatia, zastrašujú študentov a novinárov a neštítia sa použiť násilie. Vláda vyzývajú, aby klasifikovala Antifu aj ako teroristickú organizáciu.
Kritici varujú, že označenie hnutia Antifa za teroristické by sa mohlo zneužiť na potlačenie iných názorov a diskreditáciu politických oponentov. Antifa je pritom decentralizovaná, neformálna sieť ľavicových antifašistických skupín, nie organizácia s jednotnými cieľmi.
Hlasovanie parlamentu kritizoval šéf liberálnej strany Volt Laurens Dassen. „S podporou VVD sa teraz aj tu jedným ťahom pera zakážu nevítané názory,“ varoval na platforme Bluesky.
