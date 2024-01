Holandský parlament navrhuje zdanenie príjmu kráľovskej rodiny

Amsterdam 19. januára (TASR) - Holandskí zákonodarcovia budú na budúci týždeň v utorok hlasovať o prvom kroku k zavedeniu povinnosti kráľa Viliama Alexandra a jeho rodiny platiť daň z príjmu, čo si vyžiada zmenu ústavy. TASR informáciu prevzala z piatkovej správy tlačovej agentúry Reuters.



"Modrá obálka pre modrú krv," povedala zákonodarkyňa zo Socialistickej strany (SP) Sandra Beckermanová počas rozpravy o tejto otázke, narážajúc na modrú obálku, v ktorej prichádzajú do poštových schránok v Holandsku oznámenia o platbe dane.



Na prijatie pôvodného návrhu je potrebná jednoduchá väčšina. Žiada sa v ňom, aby vláda navrhla ústavnú zmenu, ktorú by nakoniec museli podporiť dve tretiny oboch komôr parlamentu. Zdá sa, že takýto návrh má dostatočnú podporu v Snemovni reprezentantov, ale miera podpory v Senáte je menej jasná.



Najväčšia frakcia v Senáte, Hnutie poľnohospodárov a občanov (BBB), sa počas rozpravy vo štvrtok večer priklonila k podpore návrhu, ale nakoniec ho nepodporila.



Krajne pravicový Geert Wilders, ktorého nacionalistická Strana za slobodu (PVV) v novembri zvíťazila v parlamentných voľbách, ale nemá väčšinu, je za zavedenie daňovej povinnosti pre kráľovskú rodinu. Odchádzajúci holandský premiér Mark Rutte počas svojho 13-ročného mandátu túto zmenu odmietal.



Rutte počas rozpravy zopakoval svoj názor, že zmena ústavy je "príliš komplikovaná". Poslanci parlamentu, ktorí sú za zdanenie kráľovskej rodiny, dúfajú, že nová koaličná vláda, ktorá ešte len vznikne, by mohla viesť k zmene.



Kráľovská rodina dostáva od daňových poplatníkov nezdanené peniaze okrem svojich súkromných príjmov, z ktorých sa časť zdaňuje. Kráľ, kráľovná Máxima, jeho dcéra a budúca dedička trónu princezná Catharina-Amalia a bývalá kráľovná Beatrix dostali v tomto roku dovedna 11,6 milióna eur.



Popularita rodiny klesla po tom, ako jej členovia cestovali počas covidovej pandémie. Monarchiu momentálne podporuje 55 percent holandského obyvateľstva, pričom tesne pred vypuknutím pandémie to bolo 70 percent, vyplýva z vlaňajšieho prieskumu verejnoprávnej stanice NOS. Ten istý prieskum ukázal, že Viliamovi Alexandrovi dôveruje len 46 percent respondentov.