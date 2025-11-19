< sekcia Zahraničie
Holandský parlament si za predsedu zvolil liberála Thoma van Campena
Autor TASR
Amsterdam 19. novembra (TASR) - Holandský parlament si v utorok zvolil za svojho nového predsedu pravicového liberála Thoma van Campena z Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VVD). Vo funkcii nahradí Martina Bosmu zo Strany za slobodu (PVV) Geerta Wildersa, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Van Campen sa vo svojich 35 rokoch stal najmladším predsedom dolnej komory holandského parlamentu v histórii. V treťom kole hlasovania získal v 150-člennom parlamente 79 hlasov, doterajší predseda Bosma získal 69 hlasov.
Bosma parlamentu predsedal od roku 2023 a viaceré strany oceňovali jeho profesionalitu, no kritizovali ho za jeho stranícku náklonnosť. Opoziční poslanci sa naňho sťažovali za to, že zakázal stranu PVV Geerta Wildersa nazývať krajne pravicovou.
Po voľbách v roku 2023 bola Wildersova strana najsilnejšou v parlamente. Jej štvorčlenná vládna koalícia sa však rozpadla po 11 mesiacoch pre nezhody v azylovej politike. V októbrových voľbách skončila tesne na druhom mieste za sociálnoliberálnou stranou D66 Roba Jettena.
D66 rokuje o zložení vlády so stranou Kresťanskodemokratická výzva (CDA), na dosiahnutie väčšiny však bude znova potrebné zostaviť štvorkoalíciu. Spoluprácu s PVV ešte pred voľbami vylúčili všetky relevantné politické strany.
