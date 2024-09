Holandský parlament: Vláda by mala limitovať zahraničných pracovníkov

Brusel/Amsterdam 4. septembra (TASR) - Dolná komora holandského parlamentu požaduje od vlády, aby urobila viac pre obmedzenie počtu migrantov, ktorí prichádzajú za prácou do Holandska z mimoeurópskych štátov cez iné krajiny Európskej únie. Na stredajšiu správu denníka NL Times upozornil spravodajca TASR.



Denník pripomenul, že "požičiavanie" migrujúcich pracovníkov z krajín mimo EÚ je podľa pravidiel EÚ povolené, ale väčšina holandských politických strán, koaličných aj opozičných, to vníma ako "zadné vrátka" pre vstup pracovníkov z tretích krajín na domáci pracovný trh.



Dohody na úrovni EÚ umožňujú zamestnať zamestnancov z krajín ako Uzbekistan prostredníctvom pracovnej agentúry napríklad na Slovensku ešte predtým, ako prídu pracovať do Holandska. Pracovná agentúra môže dočasne nasadiť pracovníkov na projekt v inej členskej krajine EÚ, čo únijné pravidlá o voľnom pohybe osôb umožňujú.



Prax však ukázala, že pracujúci migranti vo vysielajúcej krajine, ktorá im prácu sprostredkovala, vôbec nepracujú, ale sú zamestnaní priamo v Holandsku.



Poslanec koaličnej vládnej Strany slobody a demokracie (VVD) Thierry Aartsen pre médiá povedal, že tento stav nie je v súlade s duchom európskej legislatívy a zahraniční pracovníci napríklad nemajú nárok na udeľovanie odmien a prémií a nie sú krytí kolektívnymi pracovnými zmluvami.



Podľa Aartsena sa táto situácia dá vyriešiť sprísnením holandských pracovných predpisov. Navrhuje napríklad minimálnu dobu, počas ktorej musí migrujúci pracovník z krajín mimo eurobloku pracovať vo vysielajúcej členskej krajine EÚ.



Holandská Strana slobody upozornila na fakt, že zahraniční brigádnici alebo vysielaní pracovníci často pracujú len jeden deň v pôvodnej krajine EÚ. Poslanci parlamentu preto požadujú, aby takéto "pochybné praktiky" skončili. Poukazujú aj na to, že situácia pracovných migrantov z krajín mimo EÚ je "dehumanizujúca" a v krajinách ako Holandsko pripravuje o pracovné príležitosti zamestnancov zo štátov strednej a východnej Európy.



Konzervatívna kresťanská Reformovaná politická strana (SGP) v tejto súvislosti vyzvala ministra pre sociálne záležitosti Eddyho van Hijuma, aby na zasadnutiach ministrov EÚ požiadal o podporu pre tieto snahy a o sprísnenie pravidiel pre migrujúcich pracovníkov na celoeurópskej úrovni.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)