Holandský parlament žiada vládu, aby podala žalobu na Poľsko

Brusel/Amsterdam 2. decembra (TASR) - Väčšina holandských poslancov hlasovala za návrh, ktorý vyzýva vládu, aby zažalovala Poľsko na Súdnom dvore EÚ pre porušovanie princípov právneho štátu. Uviedol to v stredu spravodajský server DutchNews.nl.



V návrhu schválenom holandským parlamentom sa uvádza, právny štát v Poľsku je vážne ohrozený, pričom princípy právneho štátu predstavujú základ, na ktorom je postavená Európska únia. Súvisiace právne konanie voči Varšave v súčasnosti vedie aj Európska komisia.



Podľa vyhlásenia poslancov by Holandsko malo podať voči Poľsku žalobu, a to spoločne s ďalšími, podobne zmýšľajúcimi členskými štátmi EÚ. Minister zahraničných vecí Stef Blok v reakcii na výzvu parlamentu uviedol, že osloví ďalšie krajiny EÚ, aby zistil, či sú takémuto kroku naklonené.



Príslušný návrh vypracovali dve holandské koaličné strany - Kresťanskodemokratická výzva (CDA) a liberálna strana D66 - spolu s opozičnou Stranou zelených (GroenLinks).



Šéfovia štátov a vlád EÚ budú koncom budúceho týždňa rokovať prostredníctvom videosummitu, pričom jednou z hlavných tém diskusií bude rozhodnutie Poľska a Maďarska zablokovať sedemročný rozpočet EÚ na roky 2021-2027 a s ním spojený plán obnovy po koronakríze. Obe krajiny tak urobili kvôli novému právnemu mechanizmu podmieňujúcemu čerpanie eurofondov s dodržiavaním zásad právneho štátu.



Holandský premiér Mark Rutte, rovnako ako aj Stef Blok dali jasne najavo, že Holandsko nemôže prijať žiadny pokus o zmiernenie už dohodnutých podmienok pre čerpanie zdrojov z budúceho finančného rámca a ozdravného fondu v hodnote 750 miliárd eur.



Holandsko zdôrazňuje, že svoju pozíciu nezmení ani napriek vetu Maďarska a Poľska, ku ktorým sa medzitým pripojilo aj Slovinsko.