Holandský pokus o pandemickú dovolenku na Rodose vzbudil záujem

Brusel/Amsterdam 12. apríla (TASR) - Takmer dve stovky holandských turistov odcestovali v pondelok na grécky ostrov Rodos v rámci experimentu, ktorého cieľom je zistiť, či je možné aj počas pandémie zorganizovať výlety a turistické pobyty. Uviedol to spravodajský server DutchNews.nl.



Spolu 189 cestujúcich muselo pred odletom absolvovať dva testy na koronavírus. Počas pobytu na Rodose však budú mať len málo príležitostí na prehliadky ostrova. Z letiska pôjdu priamo do all inclusive turistického rezortu a majú zákaz opustiť areál, v ktorom sú ubytovaní. Nesmú ísť dokonca ani na susednú pláž, iba na tú, ktorá patrí danému hotelu.



Pred návratom domov, na konci osemdňového pobytu, budú musieť absolvovať ďalšie dva testy na COVID-19 a po návrate do Holandska ich čaká desaťdňová karanténa. V prípade negatívnych testov na COVID-19 sa však dĺžka karantény skráti na päť dní. Turisti, u ktorých sa počas "pandemickej dovolenky" potvrdí pozitívny test na koronavírus, budú presunutí do samostatného hotela, kde budú v karanténe v súlade s gréckymi protipandemickými opatreniami.



Aj napriek prísnym podmienkam sa na cestu v hodnote 399 eur na osobu, ktorú pripravili spoločnosti SunWeb a Transavia, prihlásilo 25.000 ľudí. DutchNews.nl pripomenul, že v priebehu tohto týždňa sa na Rodose predpovedajú teploty okolo 18 až 20 stupňov, čo je výrazný kontrast voči sneženiu a krupobitiu v niektorých častiach Holandska.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)