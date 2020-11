Holandský populista podporil konšpirácie o Sorosovi a koronavíruse

Haag 26. novembra (TASR) - Holandský populistický politik Thierry Baudet podporil konšpiračné teórie obviňujúce amerického finančníka Georgea Sorosa z toho, že stojí za pandémiou koronavírusu. Zákonodarkyňa Nicki Pouwová-Verweijová to odhalila po tom, čo Baudet odišiel zo strany Fórum pre demokraciu (FvD) po spore okolo antisemitských prejavov.



Členovia mládežníckeho krídla protiprisťahovaleckej strany FvD totiž vyvolali škandál pronacistickými odkazmi, ktoré si medzi sebou vymenili. V diskusii o tomto škandále šéf strany Baudet tiež vyhlásil: "Takmer každý, koho poznám, je antisemita." Tieto informácie o ňom napísala senátorka z FvD Pouwová-Verweijová v liste, z ktorého vo štvrtok citovali holandské médiá a tlačová agentúra AFP.



Senátorka dodala, že Baudetove výroky, ktoré údajne vyslovil na večeri vysokopostavených straníckych členov minulý piatok, teraz odhaľuje - medzi kolegami totiž vyvolali obavy, že sa "zradikalizoval", a navyše podporil aj konšpiračné teórie.



Baudet, ktorého utorkové odstúpenie z postu straníckeho šéfa pripravilo stranu o jej zakladateľa a známu tvár len niekoľko mesiacov pred voľbami, poprel takéto výroky a aj to, že má antisemitské názory.



Spor rozdelil jednu z najrýchlejšie rastúcich politických strán v Holandsku, ktorá vznikla v roku 2016, vo voľbách v roku 2017 získala dve kreslá a úspech zaznamenala aj vo voľbách do Senátu a Európskeho parlamentu v roku 2019.



Senátorka v liste, z ktorého citovali mnohé holandské denníky a stanice, napísala, že počas večere Baudet "vyhlásil, že koronavírus zavliekol do sveta George Soros a ďalší..., aby nám vzali slobodu a zaviedli vládu nového sveta".



Soros, miliardár podporujúci liberálne hodnoty, je opakovane terčom konšpiračných teórií, ktoré šíria pravicové skupiny, kritikmi označované za antisemitské.