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Holandský premiér Jetten sa snaží odvrátiť rozpad vlády
Jettenova strana Demokrati 66 (D66) a Kresťanskodemokratická výzva (CDA) sa po mesiacoch rokovaní dohodli na daňových opatreniach s opozičnou ľavicovou stranou Progresívne Holandsko (PRO).
Autor TASR
Haag 13. novembra (TASR) – Holandský premiér Rob Jetten sa v piatok stretne s predstaviteľmi koaličných strán v snahe odvrátiť rozpad menšinovej vlády. Tá je pri moci len deväť mesiacov. Krízu v koalícii vyvolalo to, že dve z troch vládnych strán presadili daňové opatrenia s podporou opozície. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Jettenova strana Demokrati 66 (D66) a Kresťanskodemokratická výzva (CDA) sa po mesiacoch rokovaní dohodli na daňových opatreniach s opozičnou ľavicovou stranou Progresívne Holandsko (PRO). Tento postup však vyvolal nesúhlas tretieho koaličného partnera, pravicovej Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu (VVD). Jej predsedníčka Dilan Yeşilgözová, ktorá zastáva aj post ministerky obrany, vyhlásila, že koalícia potrebuje zásadnú zmenu.
Daňové opatrenia vo štvrtok získali v parlamente tesnú väčšinu, VVD však hlasovala proti vlastnému vládnemu návrhu, čím otriasla samotnými základmi koalície. Jetten následne pripustil, že vzťahy medzi vládnymi stranami treba vybudovať nanovo, a na piatok zvolal rokovania so zástupcami VVD a CDA.
Jettenova vláda má v 150-člennej dolnej komore parlamentu len 66 poslancov a pri presadzovaní zákonov je preto odkázaná na podporu menších strán alebo opozície. V parlamente je zastúpených až 15 strán.
Ak sa koalícia rozpadne, Holandsko čakajú tretie voľby za tri roky. Podľa najnovších prieskumov by v nich zvíťazila ľavicová PRO. Druhá by skončila krajne pravicová Strana za slobodu (PVV) Geerta Wildersa.
Jettenova strana Demokrati 66 (D66) a Kresťanskodemokratická výzva (CDA) sa po mesiacoch rokovaní dohodli na daňových opatreniach s opozičnou ľavicovou stranou Progresívne Holandsko (PRO). Tento postup však vyvolal nesúhlas tretieho koaličného partnera, pravicovej Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu (VVD). Jej predsedníčka Dilan Yeşilgözová, ktorá zastáva aj post ministerky obrany, vyhlásila, že koalícia potrebuje zásadnú zmenu.
Daňové opatrenia vo štvrtok získali v parlamente tesnú väčšinu, VVD však hlasovala proti vlastnému vládnemu návrhu, čím otriasla samotnými základmi koalície. Jetten následne pripustil, že vzťahy medzi vládnymi stranami treba vybudovať nanovo, a na piatok zvolal rokovania so zástupcami VVD a CDA.
Jettenova vláda má v 150-člennej dolnej komore parlamentu len 66 poslancov a pri presadzovaní zákonov je preto odkázaná na podporu menších strán alebo opozície. V parlamente je zastúpených až 15 strán.
Ak sa koalícia rozpadne, Holandsko čakajú tretie voľby za tri roky. Podľa najnovších prieskumov by v nich zvíťazila ľavicová PRO. Druhá by skončila krajne pravicová Strana za slobodu (PVV) Geerta Wildersa.