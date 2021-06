Holandský premiér: Maďarsko s kontroverzným zákonom nepatrí do EÚ

Brusel 24. júna (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte vo štvrtok vyhlásil, že Maďarsko by podľa neho už viac nemalo patriť do Európskej únie pre nový kontroverzný zákon, ktorý prednedávnom v krajine prijali, informovala agentúra AFP.



"Podľa mňa Maďarsko už viac nemá miesto v EÚ. Nie som však jediný, kto o tom rozhoduje, je tu ďalších 26 (krajín EÚ). Toto sa musí urobiť krok za krokom," vyhlásil Rutte pred začiatkom summitu lídrov EÚ.



Ostro kritizovaný zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil 15. júna, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia do 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní "pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".



Maďarský prezident János Áder tento ostro kritizovaný zákon v stredu podpísal. Európska komisia (EK) v ten istý deň pohrozila Budapešti právnymi krokmi.