Holandský premiér odsúdil útoky na fanúšikov izraelského klubu

Amsterdam 11. novembra (TASR) - Holandský premiér Dick Schoof v pondelok odsúdil útoky na fanúšikov izraelského futbalového klubu Maccabi Tel Aviv, ku ktorým došlo vo štvrtok v Amsterdame po zápase s klubom Ajax Amsterdam. Vyhlásil, že je potrebné tvrdo zakročiť proti zodpovedným osobám. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Štyri dni po útokoch, šok, hanba a zlosť pretrvávajú. Bolo to nefalšované antisemitské násilie," uviedol Schoof. Premiér povedal, že je nutné zakročiť a dodal, že "na netoleranciu sa nemôže reagovať toleranciou".



Skupiny mužov na skútroch po štvrtkovom zápase v rôznych častiach mesta útočili na fanúšikov izraelského klubu. Podľa polície útočníkov zmobilizovali výzvy na sociálnych sieťach, aby sa zamerali na Židov.



K útokom došlo v súvislosti s nárastom antisemitizmu na celom svete od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy, píše AFP.



Holandská polícia v rámci vyšetrovania skúma kamerové záznamy ako aj výpovede svedkov, ktorí videli násilie, vrátane útokov na fanúšikov Maccabi, ako aj správanie samotných fanúšikov, uviedli holandské médiá.



"Tiež viem, že existujú zábery o správaní priaznivcov Maccabi. Aj to sa vyšetruje a je dôležité, aby sa odhalili všetky skutočnosti," dodal holandský premiér.



Šéf amsterdamskej polície v piatok povedal, že fanúšikovia izraelského futbalového tímu spálili palestínsku vlajku na námestí Dam a poškodili taxík.



"Ale je veľký rozdiel medzi ničením vecí a lovom na Židov," dodal Schoof.



Pri útokoch sa zranilo 20 až 30 ľudí. Väčšina z nich utrpela iba nezávažné zranenia. Päť ľudí s vážnejšími zraneniami previezli do nemocníc, odkiaľ ich prepustili už v piatok.



Útok na izraelských futbalových fanúšikov vyvolal šok nielen v Holandsku a Izraeli, ale aj v zahraničí. Odsúdili ho mnohí štátnici a predstavitelia medzinárodných organizácií.